Victime în războiul medicilor cu autoritățile. Pacienții nemulțumiți își pot schimba medicul de familie

Românii înscriși pe listele medicilor de familie care nu au semnat actele adiționale de prelungire a contractului-cadru din 2017, nu mai pot primi de la aceștia rețete compensate și gratuite, trimiteri la specialiști sau concedii medicale, cel puțin în următoarele trei luni





Miercuri, ora 17.00, a fost termenul limită până la care me dicii de familie puteau să semneze actele adiționale care prelungesc valabilitatea contractului-cadru din 2017 până la 31 martie anul curent. Potrivit Biroului de presă al CNAS, au semnat circa 70% dintre ei, deși reprezentanții asociațiilor profesionale susțin că mai puțin de 50% ar fi făcut-o.

Important este că pacienții medicilor care și-au prelungit contractele cu Casa de Sănătate vor beneficia în continuare de servicii decontate, ca și până acum. Probleme sunt cu pacienții celor 30% dintre doctori care nu au semnat respectivele acte adiționale. Pentru ei, medicul de familie nu va mai putea emite trimiteri către medici specialiști sau analize, rețete compensate sau gratuite și nici nu le vor mai putea da concedii medicale. Iar, teoretic, această situație va dura până la 1 aprilie, când ar trebui să fie semnat contractul-cadru pe 2018. Am scris „teoretic”, pentru că totul depinde de cât de repede ajung la o înțelegere reprezentanții medicilor de familie și cei ai autorităților.

Care sunt drepturile asiguraților

Până atunci, însă, toți asigurații trebuie să știe că legile în vigoare le conferă, printre altele, următoarele drepturi:

● să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; ● să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită; ● să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură; ● să îşi schimbe medicul de familie, după cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres în Contractul-cadru.

În situația de față, asta înseamnă că, dacă un asigurat nu dorește să plătească din propriul buzunar medicamente pe care ar fi putut să le primească gratuit sau compensat, poate să-și schimbe medicul de familie cu unul care și-a prelungit contractul cu Casa de Sănătate.

​

Cum se procedează

Procedura este foarte simplă: asiguratul alege un medic din localitatea sa (care să aibă semnat actul adițional cu Casa de Sănătate și care poate să-l primească în lista sa, pentru că unii au prea mulți pacienți și s-ar putea să nu aibă loc), semnează la acesta la cabinet o cerere tip și, odată ce doctorul ales validează mutarea pacientului în sistemul informatic, poate să-i emită trimiteri, rețete decontate și concedii medicale. Nu este treaba pacientului să ia vreun act de la fostul său medic sau să-l anunțe că s-a mutat la altul.

De aseară, pe site-urile tuturor Caselor Județene de Sănătate și a celei din Municipiul București, la secțiunea „furnizori servicii medicale” ar trebui să fie afișate listele cu doctorii care au semnat actele adiționale cu instituțiile în cauză.

În unele județe au semnat toți medicii, în altele doar câțiva

În timp ce în județele Constanța, Alba și Covasna, peste 70% din medicii de familie nu și-au prelungit contractele, în București, din cei 852 de medici care figurau ca furnizori de servicii decontate de stat, doar 24 nu au semnat actele adiționale și nici nu și-au manifestat dorința s-o facă. „Au avut de semnat, practic, două file: o cerere tip și actul adițional. Am avut cinci ghișee deschise special pentru această procedură și am lucrat peste program pentru ca toți cei care au dorit să poată semna”, a explicat, pentru EVZ, președintele CASMB, Cristina Călinoiu.