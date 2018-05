VIAȚA DUPĂ MOARTE: O femeie vede viitorul și are dovezile reîncarnării

O femeie care a fost declarată moartă din punct de vedere clinic - când avea trei ani - a avut o scurtă privire asupra viitorului și a existenței sale anterioare când a fost în viața de apoi, titrează Express.co.





Teresa a scris: „Personalul medical m-a dus într-o cameră în care au desfășurat în mod activ resuscitare mea. Pe măsură ce făceau tot ce le stătea în putinţă, mi-am părăsit trupul și i-am privit de sus. "Am văzut totul și am auzit totul, dar nu am putut simți ce făceau corpului de dedesubt. Îmi amintesc că-i urmăream cu curiozitate și interes".

"În timp ce mă uit la doctorii și asistentele care resuscitau corpul meu îmi amintesc, de asemenea, că am văzut ce se întâmpla în același timp în încăperea unde au dus-o pe mama mea". "Am simțit isteria și durerea mamei mele, ca și când emoțiile ei ar fi ale mele. Îmi amintesc că am fost copleșită de sentimente de iubire intensă pentru mama mea".

"Am avut amintiri despre o viață anterioară pe care am împărtășit-o cu mama și sora mea". "Am văzut, de asemenea, viitorul mamei mele prin două scenarii distincte: Primul, dacă am decis să plec din această viață, iar celălalt dacă aș decide să rămân". "Chiar dacă aveam doar trei ani, am putut să primesc aceste informații ca și cum aș fi fost o persoană matură".

"Nu știu cât timp a trecut, dar îmi amintesc că am luat o decizie. O dată ce am făcut asta, am simțit că am fost aspirată în corpul pe care-l priveam sub mine".

Unii cercetători spun că acesta este un fenomen normal și nu neapărat un semn al Raiului, Iadului sau o viață după moarte. Dr. Sam Parnia, directorul departamentului de îngrijire critică și resuscitare la Școala de Medicină Langone din NYU din New York, a declarat recent în emisiunea doctorului Oz: "Oamenii descriu senzația unei lumini calde și invitative, care atrage oamenii spre ea. Sau descriu un sentiment de a trăi experiența rudelor lor decedate, aproape ca și cum ar fi venit să le primească. Ei spun adesea că nu doresc să se întoarcă în multe cazuri, este atât de confortabil și este ca un magnet". "Mulți oameni descriu sentimentul de a fi separați de corpul lor și de a privi la medici și asistente medicale".

Dr. Parnia spune că există explicații științifice pentru această reacție și că văzul oamenilor nu este o dovadă a vieții de apoi, dar este mult mai probabil o luptă a creierului care luptă pentru a supraviețui. El a spus că datorită tehnologiei moderne și științei, "moartea nu trebuie să se limiteze la filosofie și religie, ci poate fi explorată de știință", notează express.co.uk.

