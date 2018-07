SĂRBĂTOARE ÎN TVR. O vedetă A DEVENIT MĂMICĂ. Planuri pentru rating: „Îl obișnuiesc de mic cu televiziunea”

Sărbătoare în familia Florinei Constantinescu, îndrăgita coprezentatoare a emisiunii „Se zice că...”, de la TVR 2. Luni, 16 iulie 2018, Florina Constantinescu a născut cel de-al doilea copil – un băiat perfect sănătos.





Bucuria este mare, iar proaspăta mămică s-a internat la Spitalul Universitar încă de la prima oră a dimineţii iar după numai căteva ore, vedeta a născut prin cezariană un băiețel de 3,300 gr şi 49 cm, notat cu 10 de medici. Părinţii, Florina Constantinescu şi soţul său, organizatorul de evenimente concertistice Niki Constantinescu, au ales deja numele bebeluşului, Andreas. Cuplul mai are un copil în vârstă de 2 ani şi patru luni, Nicholas.

“Andreas este cuminte şi mâncăcios. A făcut puţină gălăgie la naştere şi şi-a făcut simţită prezenţa. Sunt fericită că totul a mers perfect şi abia aştept să fiu mutată în salon pentru a îl avea alături de mine. Am ales să nasc la Spitalul Universitar deoarece aici este doctoriţa mea, Roxana Bohiltea, aceeaşi cu care am născut şi primul copil, pe Nicholas. Pe lângă bagaj, la spital mi-am adus şi kit-ul de recoltare celule stem de la o firmă foarte cunoscută. Şi lui Nicholas i-am recoltat şi, pentru că am fost extrem de multumită am apelat din nou la aceeaşi firmă”, a spus Florina Constantinescu.

Prezentatoarea TVR 2 a avut o sarcină uşoară şi spune că se va întoarce repede la serviciu. “Având în vedere că urmează niște proiecte foarte frumoase în care sunt solicitată voi sta acasă aproximativ două luni după care voi relua munca. Voi încerca să nu-mi las puiuțul să-mi simtă prea mult lipsa, așa că acolo unde se va putea, mă va însoți. Îl obișnuiesc de mic cu televiziunea”, a adăugat Florina Constantinescu.

Proaspăta mămică de la TVR 2 se numără printre cele mai apreciate prezentatoare şi, la Televiziunea Română, a fost implicată în mai multe proiecte. În 2013, a fost una dintre gazdele emisiunii estivale „Vara pe val”, iar din 2014 a prezentat, alături de Ioana Voicu şi Nuami Dinescu, magazinul “Se zice că…”, la TVR 2. De asemenea, Florina a fost gazdă, în 2015, a Selecţiei Naţionale Eurovision de la Craiova.

Florina Constantinescu are în spate şi o carieră muzicală însemnată. Sub numele de “Miss G”, în urmă cu cinci ani, vocea sa s-a auzit pe multe stații FM din Europa, datorită succesului "Moonlight", și a câștigat un important concurs de interpretare muzicală, "Discovery", în Bulgaria.

Pagina 1 din 1