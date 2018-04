Vaporașele primarului Robu, (aproape) înecate la mal

Primăria Timișoara a dat în judecată Guvernul, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Transporturilor, ca să câștige timp în chestiunea ”vaporașelor” cumpărate în continuarea unui program derulat cu bani europeni. Acestea nu pot fi puse în circulație legal, astfel că orașul riscă să trebuiască să returneze banii UE. Între timp, tot ilegal, pe Bega a început să patruleze șalupa Poliției Locale.





Ambarcațiunile pentru transportul public stau nefolosite de doi ani. Dacă până pe 30 iunie nu vor realiza transport public pe canalul Bega, Primăria Timișoara trebuie să returneze fondurile europene de care a beneficiat în cadrul programului de reabilitare a malurilor Begăi, 31,5 milioane de lei.

Cele șapte vaporașe au costat 7 milioane de lei, fiind cumpărate pentru a introduce transportul public pe Bega, condiție trecută în proiectul de reabilitare a malurilor canalului. Ambarcațiunile au fost fabricate la Galați, au un design de anii 80 și au costat dublu față de prețul maxim cerut de alte companii din străinătate.

Abia după achiziție muncipalitatea a aflat că vaporașele nu pot circula pur și simplu, fiind necesar a fi respectată o întreagă birocrație.

Mai mult decât atât, 25 de ”marinari” ai societății de transport public Timișoara sunt plătiți, din 2016, fără să aibă obiectul muncii.

Vaporașele au fost lansate la apă de ziua primarului

De ziua lui în 2016, la 61 de ani, primarul Timișoarei și-a făcut cadou lansarea la apă ”în probe” a vaporașelor pe Bega. Spunea că transportul public ar urma să înceapă în iulie, același an. ”Avem deci o flotă importantă de vaporetto, foarte frumoase. Fiecare are 50 de locuri, are climatizare. Vom folosi aceste ambarcațiuni pe de-o parte pentru transport în comun și prețul va fi de 1 leu”, a declarat Robu cu doi ani în urmă.

Bojin: ”Primăria a exclus partea oficială”

Dosarul sprin care edilul, Consiliul Local și municipul Timișoara cere autorităților de la București „obligare emitere act administrativ” în problema vaporașelor se află la Curtea de Apel Timișoara, urmând să fie stabilit primul termen.

”Primăria a exclus partea oficială, obligatorie, pentru a pune în circulație ca mijloace de transport în comun, vapoorașele. Administrația locală nu a făcut niciun demers în acest sens. Au spus să le predăm un tronson de Bega, or acest lucru e imposibil, apa nu poate fi gestionată pe bucăți”, explică Titu Bojin, directorul general al Administrației Bazinale a Apelor Banat. Tot el a lămurit și faptul că șalupa polițiștilor patrulează iolegal, dreptul de a face această activitate intrând sub incidența acelorași normative care țin la mal și vaporetto.

În acest moment Bega e înregistrată ca aparținând ”domeniului public al statului român aflat în administrația Apele Române”. Potrivit oficialilor Ministerului Transporturilor, trebuie înființată o singură administrație de cale navigabilă a Canalului Bega.

Promisiuni noi de la Robu

Primarul Timișoarei susține însă că are noutăți și vești bune cu privire la circulația vaporașelor. „Am promisiunea că în luna mai problema va fi rezolvată de către guvern. Nu mi-au fost spuse toate detaliile că nu era cazul, se pregătesc în orice caz materialele și ca dovadă mi s-a și cerut să sprijin inițiativa prin punerea la dispoziție a unui sediu. Voi pune la dispoziție o casă unde a funcționat Biblioteca Județeană. Nu știu exact adresa, este de circa 100 de metri pătrați. Este o locație foarte satisfăcătoare. Eu mi-am oferit încă o dată disponibilitatea ca primăria să sprijine cu tot ce trebuie înițiativa numai să se rezolve problema. S-a scris total greșit că se va rezolva problema pentru că am dat sediu. Din contră, s-a ajuns atât de departe cu rezolvarea problemei încât e nevoie de sediu. Va fi o regie care va fi în subordinea Ministerului Transporturilor”, a declarat Robu într-o conferință de presă.

Pagina 1 din 1