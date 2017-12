Un mare campion din Formula 1 și-a cerut scuze după ce și-a criticat nepotul, pentru că puștiul se îmbrăcase în prințesă

Multiplul campion din Formula 1, Lewis Hamilton, și-a cerut scuze după ce și-a critica public nepotul, în timp ce puștiul era îmbrăcat în prințesă.





Lewis Hamilton a postat pe Instagram un video în care își critică nepotul, din cauza ținutei. Copilul era îmbrăcat ca o prințesă, iar cvadruplul campion din Formula 1 l-a mustrat. „Sunt atât de trist acum. Uitaţi-vă la nepotul meu. De ce porţi o rochie de prinţesă? Asta ai primit de Crăciun?”, a spus Hamilton. Ulterior, pilotul și-a cerut scuze, după ce a fost criticat de mulți dintre fani. Ieri mă jucam cu nepotul meu şi mi-am dat seama că vorbele mele au fost nepotrivite, aşa că am şters mesajul. Nu am dorit să fac niciun rău şi nu am intenţionat să supăr pe nimeni. Apreciez că nepotul meu se exprimă liber, aşa cum ar trebui să facem toţi. Îmi cer scuze pentru comportamentul meu pentru că realizez că nu este acceptabil pentru nimeni, indiferent de unde este, să marginalizeze sau să emită stereotipuri cu privire la cineva. Am susţinut întotdeauna persoanele care şi-au trăit viaţa exact aşa cum au dorit şi sper că voi fi iertat pentru această eroare de judecată”, a scris Hamilton pe Twitter.