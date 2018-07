„Sper să nu fi existat SCURGERI de INFORMAȚII către SRI. Aceea nu mai e justiție” Un fost președinte al CSM, despre Protocoale

Judecătorul Horaţius Dumbravă, fost preşedinte CSM, a declarat, într-un interviu pentru Mediafax, în contextul protocoalelor recent desecretizate, că speră să nu fi existat „scurgeri de informaţii” din dosare către SRI.





„Sper să nu fi existat scurgeri de informaţii către SRI din dosarele pe care le aveau de instrumentat judecătorii. Eu sper. Până la urmă, judecătorii şi procurorii au depus un jurământ la intrarea în profesie: „Jur să apăr Constituţia, legile ţării”. Acel jurământ fundamentează întreaga activitate a judecătorilor şi procurorilor, inclusiv să nu dea posibilitatea interferenţei altor organe externe justiţiei. Pentru că aceea nu mai e justiţie”, spune Horaţius Dumbravă.

Întrebat despre protocolul CSM-SRI încheiat în 2012 și despre implicarea Serviciului Român de Informații în sistemul judiciar, Horațius Dumbravă a răspuns: „Protocolul cu SRI, din ce am citit pe site-ul CSM, s-a semnat în 2012. La un an după ce am fost eu preşedinte. Singurul lucru pe care l-am discutat în 2012 – colegii mei dintr-o comisie care lucra în interiorul CSM îşi pregătea lucrările pentru plen discuta despre accesul judecătorilor la documentele secrete de serviciu sau secret de stat, fără a fi nevoiţi să treacă prin grilele SRI. Într-adevăr, s-a ajuns la un rezultat, în decembrie 2011. Am spus noi, plenul, că nu este normal ca judecătorii să fie verificaţi, pentru că se făcea o verificare, se dădea un certificat ORNISS – să aibă acces la aceste documente, care sunt parte integrantă a unui dosar. (…) Ce s-a întâmplat în 2012 şi pentru mine a fost un mare mister. Cum de s-a încheiat acel protocol fără să fie consultat plenul, deşi noi toţi – mai puţin conducerea de atunci – eram prezenţi acolo, puteam să fim consultaţi. Cu atât mai mult cu cât conţinutul protocolului ridică multe semne de întrebare, adică să facă schimb de informaţii reciproce între SRI şi CSM mi se pare deplasat. Aşteptăm ca, după ce am văzut comunicatul CSM, probabil, după ce Inspecţia Juduciară va face verificările necesare să vedem în mod real ce s-a întâmplat. Probabil că nu au fost vehiculate informaţii, aşa cum spune protocolul acela din 2012, care a fost secret. De ce să fie secret? În comparaţie cu cel din 2011, care nu a fost secret. O să vedem. Eu sper să trecem peste această perioadă cu protocoalele, să ştim ce s-a întâmplat, este foarte firesc”.

