Un fost mare jucător al Stelei UIMEȘTE: „M-au filmat când am luat bani pentru un blat! Nu am fost singurul”

Marcel Răducanu, fostul jucător al Stelei și al naționalei României, a rememorat, după 37 de ani, un episod epic din istoria formației militare.





Marcel Răducanu a recunoscut în cadrul emisiunii Replay că a fost înregistrat de Securitate în fața Operei din București când a luat 20.000 de lei pentru a trânti un meci al Stelei. Episodul a avut loc în 1981, iar partida vizată s-aconsumat pe terenul Universității Cluj, pierdută ulterior de Steaua, cu 3-0.

„Nu mi-e frică de nimeni, dar am blătuit un meci! Am luat bani. A fost un meci în care am fost plătit pentru un blat. Un singur meci pe care l-am blătuit! Dar nu am fost singurul din echipă, am fost mai mulți. Printre ei am fost și eu. Dar am făcut asta o singură dată și m-au prins. A fost un meci la Cluj cu Universitatea pe care l-am pierdut cu 3-0. M-a chemat generalul Olteanu și mi-a arătat două buletine pe masă și m-a întrebat dacă-i cunosc pe ăia. Am spus că nu și-atunci mi-a arătat filmul cum am luat banii. Am luat banii la Operă! Probabil, erau prin boscheți, pe acolo, stăteau ascunși... Da, mi-a arătat filmul cum am luat banii... Și mi-a zis clar: «Te bag la pușcărie!». Ce puteam să fac? M-au prins... Nu puteam să spun că nu sunt eu acolo”, a declarat Răducanu, în platoul Replay de la TVR.

