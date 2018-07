Controversele din TVR prin ochii unui ANGAJAT. A RĂBUFNIT unul dintre oamenii cu EXPERIENȚĂ

Dorin Chioțea, unul dintre oamenii cu experiență din mass-media, și-a expus punctul de vedere asupra politicii pe care o derulează conducerea TVR.





Scandalurile au cuprins televiziunea publică, mai mulți angajați acuzând implicarea directă a conducerii asupra politicii emisiunilor. Nu aceeași părere o are și Dorin Chioțea, prezentatorul matinalului de la TVR și unul dintre cei mai vechi oameni din mass-media.

„Cenzura de deasupra mea

Sunt 15 luni de când prestez la 1 Matinal. E emisia cotidiană cea mai lungă a postului public, ține trei ore și jumătate. Știri, adicătelea, si zic eu ca ar fi cele mai ok de pe piata. Nu cele mai comerciale, e drept. În tot acest timp am vorbit tot ce mi-a trecut prin cap, am prezentat egal toate publicațiile posibile (unele ostile, altele favorabile puterilor statului), am invitat pe cine am dorit (peste 350 de oameni diferiți!), am avut ședințe - unele contondente, toate de analiza - cu președinți, directori, șefi, colegi, șoferi, garderobieri etc. Nimeni nu mi-a impus să fac ceva împotriva conștiinței mele. Nimeni nu mi-a refuzat, interzis sau bagat pe gat vreun invitat. Nimeni nu mi-a reprosat vreo gluma, replica, parere exprimate. N-am auzit ca vreun oaspete din platou să se fi plâns că a fost condiționat să (nu) spună ceva anume. Nu pot să tac când văd curentul de nedreptăți ce planează asupra TVR. Nu, nu e Raiul pe pământ si poate nici eu n-am facut totul sa incerc sa fie. Dar, ca unul care și-a pierdut două locuri de muncă pentru vina de a se fi exprimat liber, îmi permit să spun că singura cenzură de care am parte "la stat" e doar a conștiinței proprii. Ne vedem mâine, de la 06.30”, a fost mesajul postat de Dorin Chioțea pe pagina personal de Facebook.

