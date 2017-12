Trump face MUTAREA SECOLULUI. Ierusalimul, RECUNOSCUT drept CAPITALĂ a Israelului

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitală a statului Israel și că va muta acolo ambasada SUA.





Declarații Donald Trump:

„Preşedinții americani au refuzat să mute Ambasada Statelor Unite la Ierusalim şi să îl recunoască drept capitală a Israelului, considerând că amânările vor contribui la avansarea procesului de pace. După 20 de ani, constat că nu ne apropiem de obţinerea păcii.

Am decis că este timpul să recunoaștem Ierusalimul drept Capitală a Israelului. Consider că această decizie este atât în interesul Statelor Unite ale Americii, cât și în interesul Israelului și ca va face bine procesului de pace israeliano-palestinian. Este o țară liberă și democratică, ce are dreptul să-și aleagă singură capitala.

Ierusalimul nu este doar centrul a trei religii, ci și capitala uneia dintre cele mai importante democrații a Lumii.

Nu este nici mai mult nici mai puțin decât a recunoaște o realitate. Am cerut Departamentului de Stat să înceapă procedurile pentru mutarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim.

Este o decizie foarte importantă și pentru Israel, și pentru Palestina. SUA rămân foarte hotărâte să lucreze în interesul ambelor părți pentru găsirea unui acord de pace.

Statele Unite susțin o soluție de pace cu două state. Pacea nu este niciodată greu de obținut pentru cei ce o caută cu adevărat. Copiii noștri trebuie să moștenească iubire, nu conflict.

Vicepreședintele Pence va merge în zilele următoare în țările din zonă pentru a reafirma hotărârea noastră privind procesul de pace din Orientul Mijlociu. Soluția este dezbaterea, nu violența.

Vă mulțumesc, Dumnezeu să binecuvânteze Israelul, Dumnezeu să binecuvânteze Palestina, Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite!”

