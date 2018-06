Traian Băsescu l-a UMILIT pe „Şică Mandolină”: „Ai fost la un pas să devii prim-minstru”

Fostul Preşedinte Traian Băsescu a comentat despre eşecul ruşinos al PNL, în special al lui Ludovic Orban, după căderea moţiunii de cenzură. În postarea sa, fostul preşedinte, îi recomandă să se lase de politică şi să-şi caute de muncă.





Traian Băsescu îi transmite un mesaj usturător lui Ludovic Orban după "palama" ruşinoasă primită astăzi:

"Şică Mandolină la “un pas” să devină prim-ministru ! După şapte zile în care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul că are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fracţiuni din PSD, minorităţi sau cu şmenarul politic Victor Ponta, astăzi am văzut rezultatul. Ne-au lipsit nu mai puţin de 66 voturi ca să treacă moţiunea. Le-am dat pesediştilor ocazia ideală să-şi clameze legitimitatea exact când erau în colţ după eşecul revoluţiei fiscale şi condamnarea lui Dragnea care îi făcea să se sfâşie din interior. Şică, tu pricepi câtă dezamăgire am produs oamenilor care ies zilnic în stradă în toată ţara, electoratului nostru care a crezut că tu chiar poţi negocia ceva cu partidele parlamentare ? Şică, decât să te mai dai preşedinte al partidului brătienilor, mai bine îţi cauţi un loc de muncă. Salutare Şică. Ai fost la 66 voturi să devii prim – ministru", a comentat Traian Băsescu pe pagina personală de Facebook.

Pagina 1 din 1