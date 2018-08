Lista NEAGRĂ a lui Tismăneanu! Cine sunt intelectualii autohtoni care s-au vândut „canaliilor” stângii

Politologul român Vladimir Tismăneanu face referire pe contul său de socializare la o listă neagră, amintind despre perioada McCarthystă din SUA.





Tismăneanu publică pe contul său de Facebook așa-zisa listă neagră care cuprinde nume sonore de intelectuali autohtoni care s-ar fi vîndut ”canaliilor” stângii, inclusiv rușilor, pentru avantaje materiale.

„Minima moralia: Greu de gasit ceva mai lamentabil, mai jalnic, mai deprimant decat personajele (Alina Mungiu Pippidi, Dorin Tudoran, Radu Calin Cristea, Cornel Nistorescu, Stelian Tanase, Marius Oprea, Daniel Barbu, Emil Constantinescu etc) care au devenit umbrele faimei lor din trecut. Pot sa ma injure in voie, acestea sunt datele obiective, cele care vor dainui. Nu eu le-am construit, ci ei insisi. Despre caloriferistul putinofil Andrei Marga, cel mai probabil fost informator al Securitatii, nici nu mai are sens sa vorbesc. Fosti disidenti ajunsi pamfletari de pubela, ex-vedete ale jurnalismului democratic transfigurate in denigratori a ceea ce candva le servea drept scut moral, “tribuni” de-odinioara ai societatii civile care se vand pentru stipendiile administrate de canaliile pesedisto-aldiste. Spectacolul e grotesc, dar avem consolarea ca in urma lor nu va ramane decat noroiul insalubru al abjectiei…” scrie Tismăneanu, pe Facebook.

