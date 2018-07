Balet pentru doamne. O timișoreancă a descoperit terapia pe vârfurile picioarelor

Femeile poartă colanți și fustițe de voal, iar majoritatea au depășit de mult subțirimea Maiei Pliseţkaia. Dar stau impecabil pe vârfuri, fac piruete și sfoara, și alte exerciții cu nume franțuzești. O psiholoagă predă, la Timișoara, cursuri de balet pentru doamne.





Când am ajuns am găsit doar patru, apoi grupa s-a completat cu încă două balerine. În mod normal, grupa e mai numeroasă, întregită de cele două venerabile. Una are 61 de ani, a primit cursul de balet cadou de ziua ei, de la soț, pentru că și-a dorit toată viața să danseze balet. A doua, de 68 de ani, lipsește pentru că tocmai și-a luxat piciorul.

În Piața Unirii din Timișoara, o încăpere largă cu ferestre deschise spre o străduță pietonală, e locul de întâlnire săptămânală al doamnelor balerine. Camera e luminoasă, are un perete acoperit de oglizi, parchet strălucitor, un laptop. Cu câteva mișcări de streeching femeile intră în rutină. Unele sunt mame, altele duc după ele câte o carieră impresionantă. Una are tatuaj la vedere.

Fiecare exercițiu e acompaniat de muzică ce dă o anume cadență, în timp ce profesoara numește, în franceză, pașii.

O oră și 20 de minute durează lecția, iar la final, fetele fac o coregrafie. Sunt încântate când le iese. Câteva pot sta deja în sfoară, ceea ce, cu luni în urmă, până să înceapă, era imposobil de imaginat. „Mi se ridică părul pe mine de plăcere”, spune una din ele.

Psiholog pe poante

Anca Lupulescu are 50 de ani, e psiholog și terapeut, iar în copilărie a făcut balet. „Am început cursurile pentru că mie însămi îmi era dor să încalț poantele. Și apoi, nimeni nu făcea. Nu pentru adulți”, spune psiholoaga balerină.

A avut noroc cu niște prietene care au insistat. Acum se țin una-două ședințe săptămânal. Femeile care vin nu sunt silfide, dar se simt extraordinar în pielea lor. Cu kilogramele lor în plus, cu tot. Pentru că aici au câștigat armonie psihică și flexibilitate fizică. E încurajator să le vezi cum se învârt în piruetă cu brațele arcuite deasupra capului, cu picioarele îndoite în unghiul corect.

