Tăriceanu DESFIINȚEAZĂ demersul lui Iohannis de a trimite legile Justiției la Comisia de la Veneția: „Amână momentul...”

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, precizat miercuri că președintele Klaus Iohannis încearcă să amâne aplicarea legilor Justiției în mod inutil prin demersul său de a sesiza în această privință Comisia de la Veneția.





Tăriceanu a subliniat faptul că judecătorii Curții Constituționale țin cont în judecarea sesizărilor și de recomandările Comisiei de la Veneţia, iar prin sesizarea suplimetară a președintelui, acesta „încearcă să amâne aplicarea legilor”. Iohannis, acuzat că vrea BLOCAREA Parlamentului și a CCR! Un membru al Comisiei pentru modificarea legilor Justiției IESE LA ATAC „Era de aşteptat ca preşedintele odată ce legile ajung la instituţia prezidenţială să sesizeze CCR. Nu îmi făceam niciun fel de iluzie că nu va recurge la acest instrument. Nu sunt în măsură să vă spun în mod categoric, dar (...) CCR când face controlul de constituţionalitate integrează întotdeauna şi recomandările Comisiei de la Veneţia, deci sesizarea suplimentară a Comisiei de la Veneţia pare mai degrabă un demers care să încetinească sau să amâne momentul punerii în aplicare a acestor legi”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Iohannis ATACĂ la CCR și trimite Comisiei de la Veneția legile justiției: „Asaltul PSD asupra justiției s-a mutat în Parlament” Reamintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că va ataca la Curtea Constituțională legile justiției adoptate în Parlament și că, în același timp, le va trimite către consultare la Comisia de la Veneția. „Fac un apel la CCR de a nu se grăbi şi de a conlucra cu organismul european", a spus acesta. „Hai sa ne amintim un pic cum am ajuns pana aici. In toamna lui 2016, a fost campanie electorala si PSD a imbrobodit poporul cu un program numai lapte si miere si au castigat alegerile si au ajuns la guvernare. Dar a urmat cu totul si cu totul altceva. A inceput asaltul asupra justitiei din partea PSD. Acea ordonanta infama am reusit sa o oprim impreuna (...) Asaltul s-a mutat in Parlament. Iar rezultatul demersului parlamentar de modificare a legilor justitiei a ajuns acum si in faza in care se cere promulgarea acestor legi", a spus șeful statului.

Iohannis, CRITICAT DUR din Parlamentul European, după ce a anunțat că va trimite legile justiției la CCR

Pagina 1 din 1