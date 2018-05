Iohannis, CRITICAT DUR din Parlamentul European, după ce a anunțat că va trimite legile justiției la CCR

Președintele Klaus Iohannis a fost criticat în termeni duri de vicepreședintele Parlamentului European, Ion Mircea Pascu, după anunțul pe care șeful statului l-a făcut în legătură cu trimiterea pachetului Legilor Justiției la Curtea Constituţională și sesizarea Comisiei de la Veneția.





„Eu cred ca, din amestecul în treburile CCR de astăzi (asta se cheamă cumva tot “respectarea independentei justiției?), important nu este îndemnul sa judece “chibzuit” (complet superfluu, deoarece toate deciziile CCR sunt bine cumpănite), cât cel sa nu se “grăbească”, ca sa se câștige cât mai mult timp pana la aplicarea legilor, a căror miza par sa fie cele 2000-3000 de dosare de magistrați, care ar trebui astfel sa treacă de la DNA la noua structură!?”, a scris Pascu, europarlamentar PSD, pe Facebook.

Iohannis ATACĂ la CCR și trimite Comisiei de la Veneția legile justiției: „Asaltul PSD asupra justiției s-a mutat în Parlament” Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională legile justiției adoptate în Parlament și că, în același timp, le va trimite către consultare la Comisia de la Veneția. „Fac un apel la CCR de a nu se grăbi şi de a conlucra cu organismul european", a spus Klaus Iohannis. „Hai sa ne amintim un pic cum am ajuns pana aici. In toamna lui 2016, a fost campanie electorala si PSD a imbrobodit poporul cu un program numai lapte si miere si au castigat alegerile si au ajuns la guvernare. Dar a urmat cu totul si cu totul altceva. A inceput asaltul asupra justitiei din partea PSD. Acea ordonanta infama am reusit sa o oprim impreuna (...) Asaltul s-a mutat in Parlament. Iar rezultatul demersului parlamentar de modificare a legilor justitiei a ajuns acum si in faza in care se cere promulgarea acestor legi", a spus șeful statului.

