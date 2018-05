Iohannis ATACĂ la CCR și trimite Comisiei de la Veneția legile justiției: „Asaltul PSD asupra justiției s-a mutat în Parlament”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că va ataca la Curtea Constituțională legile justiției adoptate în Parlament și că, în același timp, le va trimite către consultare la Comisia de la Veneția.





„Fac un apel la CCR de a nu se grăbi şi de a conlucra cu organismul european", a spus acesta.

„Hai sa ne amintim un pic cum am ajuns pana aici. In toamna lui 2016, a fost campanie electorala si PSD a imbrobodit poporul cu un program numai lapte si miere si au castigat alegerile si au ajuns la guvernare. Dar a urmat cu totul si cu totul altceva. A inceput asaltul asupra justitiei din partea PSD. Acea ordonanta infama am reusit sa o oprim impreuna (...) Asaltul s-a mutat in Parlament. Iar rezultatul demersului parlamentar de modificare a legilor justitiei a ajuns acum si in faza in care se cere promulgarea acestor legi", a spus șeful statului.

„Procedura originală, ca să nu scum altfel, graba lipsita de orice justificare si modul autoritar in care s-au desfasurat dezbaterile parlamentare au determinat in final foarte multa neincredere. Reforma justitiei, cum este clamata de PSD, este in continuare contestata de asociatiile profesionale ale magistratilor si trezeste mari ingrijorari ale partenerilor externi. Nu putem sa asistam pasivi la o rescriere din mers a Constitutiei. Intr-o democratie autentica, separatia puterilor in stat inseamna colaborare constructiva pentru interesul public, respect intre institutii dar mai ales echilibrul si controlul reciproc dintre acestea. Legile justitiei au rol esential in punerea in aplicare a acestor principii", a adăugat acesta.

„Constat ca ele (legile justiției, n.rd.) nu sunt deplin adecvate nici cadrului constitutional intern, nici standardelor europene in materie", a mai spus Iohannis.

