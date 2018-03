De la spital, direct în BRAȚELE FEMEILOR! Țânțăreanu trăiește a DOUA tinerețe. Ipostazele FIERBINȚI în care a fost surprins

Cristian Țânțăreanu se confruntă cu o situaţie complicată după ce cancerul i-a recidivat. Deși a ajuns de urgență la spital și chiar a chemat preotul, omul de afaceri s-a pus rapid pe picioare și se răsfață în compania femeilor frumoase.





Starea de sănătate a omului de afaceri nu este una tocmai bună, însă acest lucru nu îl oprește din a face ceea ce îi place cel mai mult. Recent, Țânțăreanu a ieșit din spital și s-a răsfățat, într-un centru SPA.

Surprins că a putut fi găsit într-un asemenea loc, Țânțăreanu a oferit, unei jurnaliste de la Antena Stars, câteva răspunsuri-surpriză. „Cum m-ați găsit aici? Am fost mai devreme la dans, la jacuzzi...Eu vin pe ultimul drum, în această seară am luat morfină și de aceea nu am dureri. Mereu beau șampanie în compania domnișoarelor frumoase. Am aprins lumânări pentru că la priveghi așa este... cu lumânări”, a spus Țânțăreanu, cu zâmbetul pe buze. „Am luat și niște pastile de..putință, de-aia sunt în verbă, dar nu țin decât două ore...” a mai spus omul de afaceri.

Cu privire la boala care îl macină de atâția ani, Ţânţăreanu a spus că a început tratamentul cu morfină. „Nu pot să spun că fac prea bine. Sunt internat. E greu să spun. Cred că m-au ajuns blestemele. Nu mă simt prea bine. Nu sunt foarte optimişti medicii în privinţa mea. Am avut o ruptură de tendon, a recidivat, s-a mai rupt o dată, e o tumoare, s-a complicat treaba. A recidivat cancerul. Acum a plecat familia de aici. Eu sunt împăcat. Se întâmplă şi la case mai mari. A fost şi un preot. Sunt mulţumit. Nevastă-mea a găsit pe cineva care va prelua toată agoniseala mea şi se va ocupa de ce avem. Nevastă-mea a rămas aici într-o rezervă, în caz că se întâmplă ceva. Acum am luat morfină şi am un tonus mai bun. Nici eu nu mai ştiu ce e adevărat. Tot în spital sunt", spunea, în urmă cu puțin timp, Țânțăreanu.

Sursă foto: captură video antenastars.ro

