Tamara Buciuceanu, ÎN LACRIMI după moartea Stelei Popescu: „Cel mai trist moment din viața mea”

Tamara Buciuceanu a izbucnit în lacrimi la aflarea veștii că Stlea popescu a încetat din viață. Toți colegii să au primit vestea ca un șoc și au avut dificultăți în a-și găsi cuvintele potrivite pentru a exprima o asemenea pierdere.





Tamara Buciuceanu a declarat că acesta este unul dintre cele mai crunte momente din viața sa:

„Ultima oară am vorbit alaltăieri seară cu ea, era veselă şi linştită, mi-a spus că e puţin obosită. Totul a fost ca un trăsnet, cred că a fost cel mai trist moment din viaţă mea. Noi am colindat peste tot împreună” a declarat Tamara Buciuceanu.

„Vreau să va spun că ne-am preţuit şi ne-am respectat extraordinar. Sunt aşa tristă că nu-mi găsesc cuvintele, a plecat o stea ca să ajungă între stele. Este cel mai trist moment din viaţă mea. Am iubit-o şi am respectat-o aşa cum m-a respectat ea. O să o port aşa vie, cum am cunoscut-o. Îmi este foarte greu, păcat că nu suntem nemuritori. Actorii trebuie să ramană nemuritori" a mai spus cunoscuta actriță.

