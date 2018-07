DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ a SUA. TRUMP a ales un NOU AMBASADOR în România. Ce efect va avea această SCHIMBARE BRUSCĂ

Casa Albă a anunțat marți seară noul ambasador în România. Cel propus de Trump este Adrian Zuckerman din New Jersey, originar din România.





Casa Albă a anunțat marți seară noul ambasador în România. Cel propus de Trump este Adrian Zuckerman din New Jersey, originar din România. Acesta a plecat de la vârsta de 10 ani din România.

Conform FLUX24, Adrian Zuckerman e născut în 1956 la Iași. El vorbește fluent românește, a precizat Casa Albă.

Conform Casei Albe: Dl. Zuckerman, avocat din New York, a fost admis la baroul din New York în 1984 și este partener în firma de drept internațional Seyfarth Shaw LLP. Anterior, domnul Zuckerman a condus serviciile imobiliare naționale și corporative la Epstein Becker & Green, PC, New York, New York și anterior la Lowenstein Sandler, LLP, New York, New York. De asemenea, a exercitat funcția de președinte al unei instanțe judecătorești civile și arbitru pentru Consiliul imobiliar din New York. Activ în inițiative filantropice și educaționale, domnul Zuckerman este membru al consiliului de administrație al Kids Corp. și se ocupă de consiliul de absolvenți ai Școlii de Drept din New York. Domnul Zuckerman a imigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani și e fluent în limba română. El a obținut diplomele de licență la Institutul de Tehnologie din Massachusetts și la New York Law School.

Potrivit unor surse americane, el ar fi fost implicat în afacerile imobiliare ale familiei Trump.

Pagina 1 din 1