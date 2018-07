Stresul și alcoolul ne duc la balamuc. Românii sunt pe locul II în Europa la boli mintale

Organizația Mondială a Sănătății, prin subcategoria sa numită „Baza de date Europeană a Sănătății”, a realizat un clasament al țărilor din Europa cu cea mai crescută incidență a bolilor mintale. Alcoolul și stresul a asigurat românilor un loc fruntaș în acest top, susțin specialiștii





300.000 de cazuri psihiatrice noi apar, an de an, în România. Atât medicii noștri, cât și cei din WHO (Organizația Mondială a Sănătății) au concluzionat că numărul alarmant de bolnavi urcă din cauza unor factori precum consumul exagerat de alcool, șomajul, nivelul precar de trai și criza economică. Până nu de mult, Polonia era țara care lua „argintul” la acest capitol, iar Estonia se menține în clasament, de mai mulți ani, pe locul întâi la numărul de bolnavi mintal: peste 1.400 de cazuri la 100 de mii de locuitori.

Depresia devine „virală”

Într-o statistică evidențiată de WHO se arată că depresia ocupă locul trei în lume în topul afecțiunilor fizice și psihiatrice. În țara noastră, depresia a fost depistată la 5% din populație, Mai mult, comisiile europene susțin că până în anul 2020 această problemă psihiatrică va fi pe primul loc în lume din punct de vedere al frecvenței. Din păcate, o dată cu creșterea bolnavilor de depresie, va crește și rata tentativelor de suicid. Tulburările de anxietate, adică teamă fără un motiv anume, și tulburarea de panică sunt și ele din ce în ce mai frecvente și printre tineri.

Locul 2 la boli mintale, locul 2 și la consmul de alcool

Tot într-un top al UE, România este una dintre țările cu cel mai mare consum de alcool, fruntașii fiind cei din Republica Moldova. Cercetările în privința consumului de alcool al românilor nu este unul complet însă, deoarece o mare parte din consum se realizează din „producție proprie”, adică alcool pregătit în casă.

„Eu nu sunt nebun”

​Statisticile analizate de medicii site-ului lapsihiatru.ro susțin că o persoană din trei suferă la un moment dat, în cursul vieții, de o afecțiune psihiatrică. Totodată, românii se tem să ceară ajutor. Dr. Marcel Șarpe demontează preconcepțiile greșite pe care oamenii aflați în suferință le au înainte să ajungă la medic. „Mai mult de 90% dintre pacienții care se prezintă la un cabinet psihiatric suferă de depresie, insomnie și de anxietate”, susține psihiatrul. Medicul exemplifică:

- „Sunt trist pentru că am motive, deci nu am de ce să iau tratament”. Deși pacientul prezintă simptome depresive evidente, va fi tratat cu medicație antidepresivă, indiferent dacă ea este determinată, de exemplu, de pierderea cuiva drag sau dacă nu se decelează o cauză care să justifice depresia.

- „Alcoolul este doar de tărie. Iar eu nu am mai băut țuică de trei ani! Doar vin”. Un mit fals, alcoolul face rău corpului chiar dacă este reprezentat de bere, vin, lichior etc.

- „Nu pot munci dacă nu beau ceva, am nevoie de alcool pentru energie, Dimineața trebuie să beau ceva ca să încep treaba. În plus, mă simt mahmur de aseară, și-cui pe cui se scoate”. Acest mit duce la un consum cronic, zilnic.

„Dacă vă simțiți trist în majoritatea timpului, fără chef de viață, fără bucurie, nu dormiți noaptea, sunteți neliniștit, nu mai aveți poftă de mâncare sau mâncați pentru că trebuie, dar mâncarea nu are gust, dacă aveți probleme de atenție și de memorie, dacă obosiți mai ușor, dacă vă scade randamentul fizic sau intelectual, atunci e posibil să suferiți de depresie. Încercarea noastră este, deci, de a informa populația despre gravitatea acestor afecțiuni și despre necesitatea prezentării cât mai rapidă a pacienților la cabinetul unui medic specialist psihiatru pentru tratament, după ce se prezintă, desigur, întâi la medicul de familie”, spune Dr. Marcel Șarpe, medic primar psihiatru, psihoterapeut în formare Psihoterapie Rogersiană.

15% dintre școlarii români prezintă risc de tulburări comportamentale

