Smart City 2018-2020. Orașele din România au o singură directie de dezvoltare

Edilii orașelor din România ar trebui să țină pasul cu tehnologia care avansează într-un ritm accelerat și să rămână informați și deschiși la schimbări sau adaptări în funcție de noile trenduri, se arată într-un comunicat al organizatorilor dezbaterii Smart City 2018-2020, care va avea loc la Bucuresti pe 16 si 17 Mai.





Există în acest moment o explozie a posibilităților de analiză a datelor și a schimbului de informații în timp real, ceea ce face esențial ca cei care conduc statul și administrațiile locale la orice nivel, nu doar IT, să înțeleagă și sa integreze proactiv aceste schimbări tehnologice. Orașele care se modernizeză atrag locuitori, afaceri și turisti, iar comunitatea prosperă, se mai arată în comunicatul remis Agerpres.

De la operațiunile administrative și de siguranță publică până la transport și utilități, sănătate și educație, este timpul ca orice oraș să înceapă să se transforme într-un Smart City, mai spun organizatorii dezbaterii.

Sunt invitati sa participle la dezbaterea Smart City 2018-2020 reprezentanti ai companiilor furnizoare de solutii si echipamente IT&C dedicate modernizarii oraselor, ai autoritatilor locale si institutiilor din subordinea primariilor, ai companiilor financiare si de furnizare a solutiilor de plati inteligente, mediului cademic, organizatii profesionale si patronale, start-up-uri. Cu aceata ocazie, participantii vor putea afla si vedea aplicatii noi sau ultimele versiuni ale solutiilor existente, dar vor avea si oportunitatea de a intari legatura cu furnizorii de solutii smart city.

Speakerii evenimentului vor oferi noi perspective asupra conceptului de oras inteligent si secretele adaptarii la o gandire inovativa in care arhitectii proiecteaza viitorul in conditiile actuale de rapida si continua dezvoltare. In cadrul evenimentului se vor construi dezbateri pe cele mai importante directii de dezvoltare a unei localitati.

Dezbaterea se va incheia in prima zi cu un maraton al solutiilor inovative, oferite de start-up-urile autohtone, care sa ajute la imbunatatirea stilului de viata al locuitorilor oraselor si care pot sa stabileasca trenduri in domeniu. Evenimentul va fi condus de Marius Bostan, initiatorul proiectului Smart City Alba Iulia si fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala.

