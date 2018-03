Şi-a jucat întreaga familie la poker şi a pierdut unul dintre copii. Acum e căutat de poliţişti

Jocul de poker face ravagii printre amatorii de câştiguri imediate la masa de joc, iar uneori pot provoca adevărate tragedii. Este cazul unui indian din New Delhi care şi-a pus la bătaie într-o partidă de cărţi întreaga familie, formată din soţie şi doi copii. Cazul s-a petrecut în 2015, dar a fost dat publicităţii de abia acum, după ce oamenii legii din India au acceptat, la intervenţia magistraţilor, să ancheteze circumstanţele în care s-a petrecut evenimentul de atunci.





Moshin, un cunoscut cartofor din New Delhi, şi-a pierdut pe de-a-ntregul raţiunea, în timpul unei partide de cărţi şi a acceptat să îşi joace, la o ultimă mână, în schimbul a tot ce pierduse până atunci, propria familie din care făceau parte, pe lângă soţie, şi doi copii, potrivit unui articol apărut în Daily Mail şi preluat mai apoi de publicaţia The Times of India. Moshin a avut ghinion, iar rivalul său de la masa de poker, Imran, s-a trezit că este proprietarul întregii familii a lui Moshin. Nu mult timp după consumarea partidei de noroc, Imran (al cărui nume întreg nu a fost dat în vileag) s-a dus la locuinţa lui Moshin ca să îşi revendice câştigul. Apelul disperat al soţiei lui Moshin la autorităţile poliţieneşti nu a avut nici un rezultat, oamenii legii refuzând la vremea aceea să demareze o anchetă. Mai mult chiar, a fost obligată de panchayat (un fel de consiliu local, format din bătrânii locului transformaţi ad-hoc în judecători) să cedeze unul dintre copii câştigătorului Imran. Femeia nu s-a dat bătută şi a continuat demersurile. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să ceară divorţul de bărbatul care o jucase la loteria pokerului. A câştigat în instanţă divorţul, moment în care s-a adresat justiţiei pentru a-şi recupera copilul încredinţat lui Imran. Timp de doi ani, procesul intentat de ea a fost tergiversat. În cele din urmă, luni, 26 martie, magistraţii au hotărât că poliţuia trebuie să se implice în rezolvarea cazului. Oamenii legii au deschis o anchetă și, în present, îl caută pe v pentrua-l aduce în faţa instanţei şi a-l oblige să dea socoteală pentru fapta sa.

