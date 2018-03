SCRISOARE EXPLOZIVĂ distribuită de Năstase: Dragnea împinge PSD spre autocrație și războiul cu Statul paralel e folosit în scop personal!

Unul din foștii membri ai conducerii Consiliului Naţional pentru Studiul Arhivelor Securităţii (CNSAS) îl acuză pe președintele PSD, Liviu Dragnea, într-o scrisoare deschisă, că lupta împotriva „statului pararel" este „doar un instrument care să asigure, poate, pentru început, tranzacţionarea libertăţii personale".





Doctor în istorie și cercetător pe tema totalitarismului și a regimurilor comuniste, Florin Abraham a fost membru în conducerea CNSAS în 2012-2018 dar nu a mai fost nominalizat pentru un nou mandat la negocierile de la începutul săptămânii.

Între-o scrisoare deschisă către Liviu Dragnea, el spune că a fost înlăturat la ordinul președintelui PSD pentru că este apropiat de fostul premier Adrian Năstase.

Scrisoarea a fost publicată integral pe blogul fostului premier.

„Florin Abraham este, in acest moment, unul dintre (putinii) cei mai valorosi ideologi ai stângii moderne din România. Evident, intr-o perioadă tranzactionistă, acesta este un defect. Florin Abraham este, cu adevărat, un intelectual. Asta se pare că este chiar o greseală. Si, in plus, nu isi alege foarte bine nici prietenii", a scris Năstase, ironic.

Abraham își începe scrisoarea printr-un citat: „Puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut” (Lord Acton, 1834-1902).

Extrase din scrisoare:

- Opinia publică trebuie să cunoască situaţia de la Partidul Social Democrat. Foştilor membri ai Colegiului C.N.S.A.S. nu le-a fost evaluată activitatea profesională, nu au fost invitați/solicitați pentru discuţii despre funcţionarea instituţiei şi cum ar putea fi ea îmbunătăţită și, nu în ultimul rând, nu au fost oficial informați în legătură cu procesul de nominalizare și desemnare a noului Colegiu C.N.S.A.S. În forurile de conducere colegială ale PSD nu s-au discutat criteriile de desemnare a membrilor şi cu atât mai puţin o listă de persoane. Secretomania a dominat întreaga acţiune, iar rezultatul a fost aflat, de majoritatea persoanelor, din presă.

- Nu am primit o motivare asupra criteriilor de alegere a persoanelor. Le-a fost comunicat însă altor persoane, uimite de faptul că, în condiţiile în care am desfăşurat o intensă activitate în C.N.S.A.S., nu mă regăsesc în rândul persoanelor desemnate pentru continuarea activităţii, că sunt „apropiat de Adrian Năstase”. În faţa unei asemenea motivaţii trebuie spuse două lucruri esenţiale. Primul, că acest mod de gândire era specific totalitarismului comunist timpuriu, când persoanele erau epurate pentru că „nu aveau un dosar bun”. Al doilea, că domnului Adrian Năstase trebuie să-i fie recunoscute meritele istorice pentru România, între care aderarea României la NATO şi finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Ca atare, a fi „apropiat” de dl. Năstase nu este un motiv de ruşine, dimpotrivă"

- (...) cred că ar trebui să explicaţi public raţiunile unei asemenea alegeri: o persoană care, cu toată prezumpţia de nevinovăţie, în condiţiile în care este învinuită de infracţiuni contra umanităţii, cu greu poate avea legitimitatea de a da verdicte în legătură cu încălcarea drepturilor omului de către alte persoane.

- Este legitimă întrebarea dacă evidenta deprofesionalizare a Colegiului C.N.S.A.S., respectiv menţinerea unor persoane asupra cărora din rândul societăţii au fost exprimate fireşti îngrijorări este întâmplătoare sau este intenţionată? Prin cumulul acestor factori nu există riscul de a transforma deciziile Colegiului C.N.S.A.S. într-o veritabilă „ruletă rusească”, în care doar din întâmplare ar fi date decizii corecte, putând prevala voturile partizane: de „albire” pentru „ai noştri” şi de „a-i înfunda pe ai lor”?

