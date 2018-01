Scandal SEXUAL fără precedent. Un antrenor este ACUZAT că a HĂRȚUIT și ȘANTAJAT atletele MINORE. Ce mesaje HALUCINANTE le trimitea

Un antrenor al unui cunoscut club sportiv din Suceava este acuzat că a șantajat și hărțuit atletele minore atât în deplasările la competițiile sportive cât și în cantonamente.





Halucinant este faptul că profesorul ar avea o relaţie ce durează de circa doi ani, cu o elevă de 17 ani, pe care o antrenează la grupa de atletism. Potrivit Cancan, își obligă eleva să doarmă cu el în cameră în cantonamente. Se pare că profesorul agresor ar profita de faptul că fata provine dintr-o familie săracă şi ar fi reuşit să o „cumpere”. În plus, la antrenamente ar teroriza-o psihic. Bărbatul şi-ar ascunde relaţia cu eleva de 17 ani sub scuza că aceasta este „atleta lui favorită”, mai scrie sursa citată.

Elevii susţin că profesorul ar veni în stare de ebrietate la antrenamente şi ar avea un vocabular extrem de violent, adresându-le jigniri imposibil de reprodus. Cu toate acestea, antrenorul neagă toate acuzațiile.

„Nu ştiu nimic despre acuzaţii. Nu este nimic adevărat. Eu sunt un bărbat căsătorit de zece ani, am doi copii... Probabil, acuzaţiile acestea au fost făcute de cineva care vrea să-mi facă rău. Sunt nişte prostii sfruntate! Am atâţia ani de învăţământ. Sunt un simplu antrenor, eu îmi văd de treaba mea, de performanţele mele. Lumea e foarte rea şi de-asta au apărut informaţiile astea. La o adică, între mine şi o astfel de persoană, pe cine crede lumea?!”, a declarat antrenorul pentru Cancan.

„Nu ştiu nimic! Ferească Dumnezeu! Am mers de nenumărate ori la orele lui! De un an nu mai bea, nu a mai pus gura pe băutură. Într-adevăr, am remarcat atunci când am mers la orele dumnealui că e mai dur cu elevii săi, mai sever, ţipă la ei, le vorbeşte urât, îi jigneşte. Pe perioada mea nu au fost cantonamente, însă ştiu că astă-vară au fost plecaţi la mare. Eu nu am fost cu ei. A fost atunci, în vară, un caz cu o elevă, pe care a dat-o afară, însă spunea că e obraznică şi nu se înţelege cu ea. Eu l-am urmărit la ore şi, în afară de faptul că e sever, nu am remarcat altceva dubios, dar eu nu merg cu ei în deplasări. El vine la mine cu referatul, eu îl aprob şi atât. În prezent, el are la antrenament 10 avansaţi şi 12 începători”, a declarat și directorul clubului pentru sursa citată.

Mesajele halucinante dintre profesor şi eleva „preferată”:

Elevă: Mă enervaţi! Profesor: No, bine. Dar de la ce îţi este rău? Puişor scump. Elevă: Poate de la p**ă. ............................................................................................................. Profesor: Scrie pe Facebook ce vrei să spui. Elevă: Dar n-am ce spune. Profesor: Şi de ce ai spus că mă suni şi să răspund? Elevă: Dar încă nu am cum. Profesor: Cum adică mai am şi pretenţii? Sună când poţi, dar cât mai repede. Şi eu te pup dulce. Poftă mare. Elevă: Vorbim mai târziu. Profesor: OK Elevă: Care era parola de la Facebook? Profesor: De ce? Vezi, nu o mai da la nimeni şi nu mai da coduri că astea fac prostii cu Facebook-ul tău şi tu intri la belea. Aloooo! Alooooo! Elevă: Bine. Profesor: Dar pentru ce îţi trebuie parola, puişor? Elevă: Dar mi-aţi schimbat parola de la Facebook, că nu pot să mă conectez. Profesor: Odată ce poţi scrie, nu am schimbat-o. Nu căuta, te rog, ceartă cu mine. Apropo, mai trimite-mi poze cu tine că mi-e dor de tine. Ce plm, faci p**a mare cu mine? Faci pe încăpăţânata cu mine??? Ok, aşa am să fac şi eu. Închide Facebook-ul, să ridicăm cupa. ............................................................................................................. Profesor: Ufff... am crezut Elevă: Nu fac din astea! Profesor: Vezi că nu te-ai ţinut de cuvânt cu băieţelul. Ai rămas datoare Elevă: Da, domnu', când vin, o să fac, doar să fie întuneric.

