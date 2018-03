Cel mai mare REGRET al lui Grindeanu. De ce A IEȘIT din POLITICĂ

Sorin Grindeanu, premierul dat jos prin moțiune de cenzură de coaliția ce l-a și propus, regretă că nu și-a putut duce mandatul până la capăt.





„Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun că nu mi-aş fi dorit să-mi duc mandatul până la capăt, pentru că mai aveam foarte multe lucruri de făcut, dar nu trăiesc din regrete, a declarat fostul premier Sorin Grindeanu, acum preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), într-un interviu pentru Agerpres.

/> „Regret faptul că pe vremea când eram prim-ministru semnam mai puţine hârtii faţă de ceea ce se întâmplă acum, şi nu glumesc. Dar să ştiţi că nu trăiesc din regrete. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun că nu mi-aş fi dorit să-mi duc mandatul până la capăt. Mai aveam foarte multe lucruri de făcut, dar acum am o cu totul altă „misiune”, pe care vreau să o îndeplinesc cât mai bine”, spune fostul șef de la Palatul Victoria.

„Îmi place, e domeniul meu. A trebuit să existe o perioadă de muncă de convingere a multora, dar în primul rând a celor din ANCOM, să accept să vin aici. Luând această decizie, cred că rolul meu să-mi fac treaba cât mai bine aici. Nu e timp de regrete”, a mai spus Grindeanu. Întrebat dacă ar mai accepta vreodată funcţia de prim-ministru, Grindeanu a subliniat că nu i-a fost uşor să ia decizia de a ieşi din politică atunci când a acceptat funcţia de preşedinte ale ANCOM şi că, la momentul actual, se află într-o etapă care îi place foarte mult. „Nu vreau să pară la modul evident că evit întrebarea dumneavoastră, dar eu cred că, în această etapă, ceea ce fac aici, dincolo de faptul că îmi place foarte mult, e ceea ce mă preocupă la modul foarte serios. În acest moment, funcţia de la ANCOM a însemnat, odată cu acceptarea acesteia, să ies din politică, ceea ce am şi făcut. Nu mi-a fost uşor, pentru că am fost mulţi ani membru al unui partid politic, dar în momentul în care am luat această decizie, am luat-o”, a precizat şeful ANCOM. În ceea ce priveşte evenimentele din domeniul justiţiei, Sorin Grindeanu a punctat faptul că excesele nu sunt sănătoase şi că întotdeauna va exista tentaţie din partea politicienilor de a influenţa actul de justiţie, indiferent de Guvern sau de Opoziţie. „Excesele de fiecare parte sau din orice punct de vedere le-am privi, nu sunt sănătoase. Trebuie să fim mai aşezaţi şi vorbesc aici de toate lucrurile. Cred că trebuie să ne continuăm foarte serios drumul nostru în Uniunea Europeană. Sunt valorile pentru care poporul român a făcut eforturi importante ca România să devină ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO. Asta este calea pe care cred că toată clasa politică din România o urmăreşte.

Plecând de la acele principii, fiecare ţară are un specific aparte, că nu poţi să compari pe cei din nordul Europei cu cei din sud sau pe cei din est cu cei din vest. Asta datorită istoriei, experienţei, modului de a fi a fiecăruia dintre popoare. Este vorba despre un efort comun în jurul unor principii comune, pentru că despre asta este vorba în Uniunea Europeană. Acest drum, însă, nu întotdeauna e cel mai simplu, numai să e drumul corect pe care ţara noastră trebuie să meargă.

Tot timpul va exista această tentaţie, indiferent de Guvern, indiferent că eşti în Opoziţie sau la Putere. Sigur, că ai mai mare forţă în momentul în care eşti la Putere, dar eu cred că sistemul juridic din România e aşezat pe nişte fundamente care nu permit ingerinţe ale politicului în justiţie”, a afirmat Grindeanu.

Pagina 1 din 1