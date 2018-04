NEWS ALERT. ALEGERI FRF: Victorie zdrobitoare pentru Răzvan Burleanu, încă din primul tur!

Răzvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Drăgan candidează, astăzi, pentru cea mai importantă funcție din fotbalul românesc, cea de președinte al FRF. Bătălia decisivă se va da între primii doi, ambii susținuți de personaje influente din zona instituțiilor de forță sau din cea a politicii.





REZULTATE FINALE voturi:

Răzvan Burleanu - 168 - Reacția sa după alegerile FRF

Ionuț Lupescu - 78

Marcel Pușcaș - 8

Ilie Drăgan - 0

16:53 - Chiar dacă numărătarea voturilor nu s-a încheiat, Răzvan Burleanu a fost declarat învingător încă tur. Așadar, acesta bifează al doilea său mandat de președinte al Federației Române de Fotbal. Apropiații săi i-au făcut semn că a câștigat jumătate+1 din voturi.

16.30 - S-a încheiat procedura de vot.

15.30 - Pupitrele la care alegătorii își exprimă opțiunea se află sub geamuri, iar reflexia face vizibilă întreaga acțiune. După ce și-au dat seama de gafă, organizatorii au schimbat poziția pupitrelor.

15:10 - A ÎNCEPUT VOTAREA!

15:00 - Răzvan Burleanu a depășit timpul regulamentar al discursului, ajugând la 18 minute din 10 permise. Ionuț Lupescu a vorbit 11 minute şi 4 secunde, discursul lui Ilie Drăgan a durat 9 minute şi 38 de secunde, în timp ce Marcel Puşcaş a vorbit doar 8 minute şi 12 secunde. Acesta din urmă a și părăsit sala după „speech”-ul lui Burleanu.

14:50 - „Nesimțitule!”, s-a auzit imediat după ce Răzvan Burleanu și-a încheiat discursul.

14.30 - Ionuț Lupescu: „Mă bucur mult că mă aflu în fața dumneavoastră. Văd că sunteți puțin încordați. Sunt niște simple alegeri. Acum 8 ani de zile eram în fața dumnevastră, iar azi m-am întors cu o poftă nebună de a redresa fotbalul românesc. Cred că noi și suporterii putem face asta. Vreau respect pentru cluburi, pentru legi, pentru spectatori, chiar și pentru media. Nu putem toți fi geniali, dar seriozitatea ne va duce departe. Transparența este cuvântul care ni se promite de fiecare dată. Cred că a venit momentul să lăsăm toate draperiile larg deschise. Fotbalul și sportul nu pot exista în afara fair-play-ului și a regulamentulor. Inima fotbalului românesc este ceea ce se întâmplă la Liga a 3-a. Trebuie să găsim finanțare pentru aceste cluburi, pentru arbitri de la aceste nivele.

Oamenii vor credibilitate. Trebuie să schimbăm legile în favoarea sportului. Îi chem alături de mine pe toți cei competenți, pe foștii mari fotbaliști, arbitri, specialiști în poltici publice. Trebuie ca toate forțele interesate să fie parte din acest proces. Fotbalul este tot, și fotbal feminin, futsal, juniori. Trebuie să dezvoltăm tot. Sub mandatul meu nimeni nu va fi marginalizat.

Voi duce în parlament un pachet de legi care să ajute fotbalul. Acesta esta angajamentul meu. Am avut contacte cu președinții celor mai importante partide, cei care decid legile. M-am întâlnit cu zeci de primari, nu am complexe politice. Dacă până acum se discuta cu ei pe la colțuri, acum vreau să discutăm deschis.

Pe actualul președinte nu îl mai suține nimeni. Doar 10 la sută dintre români îl mai susțin. La începutul mandatului toată lumea era de partea lui. Nu a făcut performanțe, a reușit să jignească jiariștii, suporterii, patronii și conducătorii formațiilor. I-a jignit și pe cei de la UEFA.

Nu vin la FRF cu gândul răzbunării. Fotbalul nu trebuie pedepsit pentru că președintele s-a comportat ca un copil răsfățat. Probabil va înțelege asta mai târziu. Fotbalul trebuit unit și înțeles. Eu voi continua toate proiectele colegilor mei, care au perspective. Actualul președinte a ales altă cale. Am ales să nu răspund cu aceeași monedă. Asta vor spectatorii și sponsorii: performanță și o atmosferă respectabilă.

Marele meu regret este că actuala și fosta conducere nu au apelat la sprijinul meu în calitate de om important la UEFA. De aceea, niciunul nu va face parte din echipa mea. Trăiesc același sentiment ca atunci când jucam. De data asta coechipierii mei sunteți dumnevoastră. Vom avea un singur învingător, fotbalul din România!”

14.13 - Și Marcel Pușcaș a criticat ordinea în care se ia cuvântul. „Cred că au fost microfoane în camere la Rin. Cum s-a făcut această alegere de a ține discursurile? Ordine alfabetică sau dat cu banul? E bine că sunt al doilea. Vreau să solicit o rambursare a unei datorie. Mare parte dintre voi ați fost în sală, iar din 10 minute eu i-am dat 4 minute. Îl întreb azi dacă mi le dă înapoi? Răzvane? (n.r. "Peste 4 ani" a fost replica lui Burleanu) E un răspuns senzațional. Mulțumesc. S-a terminat o campanie electorală. Pentru mine a durat 7 luni, pentru unii 4 ani, iar pentru alții 2 luni. Când am anunțat că voi candida mi se zicea că nu am nicio șansă pentru că contracandidatul meu are de partea lui serviciile. După apariția altui contracandidat s-a spus că și el are alt sprijin.

Cred că sunt singurul candidat care a fost președinte de club și a fost în postura voastră. Am antrenat în cupele europene și am fost sponsor la fotbalul feminin. Sunt singurul care nu are ingrediente în jur. Faceți un exercițiu de imaginați. Dezbrăcați candidații de orice și vedeți ce obțineți. Trebuie să obțineți competență și soluții.

În caz contrar, fotbalul nu este pe un drum bun. Am dedus care sunt problemele reale ale fotbalului românesc. Aceleași probleme erau și acum 15-20 de ani. Am rămas cu aceleași probleme. Lipsa unor competiții eficiente, a unei școli de antrenori, probleme de arbitraj și probleme legate de Comisii. Nu știu dacă vă mai doriți asta. Mai vreți să continuăm 10-15 ani cu aceleași probleme? Lăsați partidele. Dacă puteți face asta, vom avea cu toți de câștiga. Nu cred că mai vreți să fiți săraci sau umiliți. Voi sunteți puterea fotbalului. Noi doar vă reprezentăm.

Au murit 62 de cluburi în ultimii 4 ani și sute în ultimii 20 de ani. În ritmul ăsta, peste 4 ani jumătate nu veți mai fi aici. Aveți 4 tipuri de candidați. Aveți ce alege. Dezbăracați-ne și vedeți care e cea mai bună variantă pentru bunul mers al fotbalului românesc.Nu e cale de întors. Asta e trista realitate din fotbalul românesc"

14.03 - „Mă așteptam să fiu al doilea, în ordine alfabetică. Deși am plecat cu ultima șansă la președinția FRF, sunt încrezător. Ceea ce voi spune acum nu se află în program. Aș dori să le mulțumesc celor 5 cluburi care mi-au oferit șansă de a fi aici. Au parte de respectul meu, chiar dacă două dintre acestea și le-au retras ulterior. Bănuiesc că nu au făcut-o din proprie initiațivă.Sunt membri Comitetului Executiv suficient de puternici să gestioneze bugetul de 18 milioane de euro?! Vreau o mai bună transparență și o mai mare responsabilizare în rândul membrilor afiliați", a spus Drăgan.

14.01 - Ședința s-a reluat. Ordinea în care vor vorbi candidați este următoarea: Ilie Drăgan, Marcel Pușcaș, Ionuț Lupescu, Răzvan Burleanu.

13:45 - Sala a început să se umple din nou. În curând va lua startul cel mai așteptat moment al zilei!

13:25 - Moment bizar la sediul FRF. Ionuț Lupescu și Marcel Pușcaș, doi dintre cei patru candidați, nu au fost lăsați să intre în sală în timpul Adunării Generale.

*Toți cei 4 candidați vor susține câte un discurs timp de 10 minute.

*S-a luat prima pauză

* În timpul discursului lui Mihai Stocihiță (directorul Comisiei Tehnice a FRF), un reprezentant al Adunării Generale a adormit.

12:50 - Mircea Lucescu a ajuns la „Casa Fotbalului”, dar nu a avut acces în sala „Nicolae Dobrin”, acolo unde se desfășoară Adunarea Generală

12:40 - În cadrul discursului său, Răzvan Burleanu a ținut să precizeze că veniturile forului s-au majorat cu 6 milioane de euro în comparație cu 2014, anul în care i-a luat locul lui Mircea Sandu.

12:30 - Candidatul Ilie Drăgan a ajuns la sediul FRF: „Am speranțe. Am primit mesaje de la susținători. Eu nu aș merge cu un anumit candidat. Dacă după primul tur cei care m-au votat întreabă pe cine să susțină, le voi spune. Dar sper să ajung în turul doi”.

*Gino Iorgulescu, președintele LPF și vicepreședintele Comitetului Executiv al FRF, lipsește de la alegeri. Are probleme medicale și este plecat în străinătate.

