Radu Tudor şi analiza despre VIITORUL ROMPTEROL. Ce se poate întâmpla cu GIGANTUL

Radu Tudor, jurnalist și analist politic, a vorbit despre arestarea lui Ye Jianming, proprietarul firmei China Energy Fund Committee (CEFC) din Shanghai și despre posibilele consecințe ale acestei acțiuni.





„Arestarea lui Ye in China a fost ordonata direct de catre presedintele Xi Jinping, conform South China Morning Post. In legatura cu acest caz, pe 21 noiembrie 2017, a fost arestat, la New York, un fost oficial al Hong Kong, Chi Ping Patrick Ho, fiind acuzat ca a luat parte la o schema de mituire a presedintelui Ciad si a unui membru din Guvernul Ugandei in schimbul unor contracte pentru compania chineza CEFC. Recent, CEFC a fost pusa sub juridictia statului chinez”, a scris Radu Tudor pe blogul său.

„CEFC se afla in proces de preluare a 51% din fostul Rompetrol Group de la KazMunayGas Kazahstan. In decembrie 2016, KazMunayGas Kazahstan a semnat, la Bucuresti, acordul cu CEFC pentru vanzarea a 51% din actiunile KMG International, fostul Rompetrol Group, care detine pachetul majoritar al Rompetrol Rafinare.

CEFC e acuzata ca a oferit o mita de 2 milioane de dolari presedintelui Ciadului, Idriss Deby, in schimbul obtinerii unor valoroase drepturi petroliere, iar lui Kutesa i-ar fi dat 500.000 de dolari pentru o afacere cu energie in sectorul petrolier al Ugandei, care este in curs de afirmare. Kutesa era la acea data presedinte al Adunarii Generale a ONU. Kutesa a negat ca ar fi primit orice astfel de mita. Arestarea lui Ye pune lumina reflectoarelor pe modul in care compania lui isi derula afacerile„, a mai scris acesta.

