Programe speciale de 1 Mai la TVR 2

Sărbătoarea de 1 Mai este aşteptată la TVR 2 cu ediții speciale ale unor emisiuni consacrate, umor, muzică și comedii de succes. Dimineaţa o începem la ora 10.10 cu un maraton de bună dispoziție, „Verde, la distracție”, un tele-show prezentat de Diana Cavallioti și Dragoș Huluba. De la ora 20.00, Virgil Ianțu a pregătit o ediție specială „Câștigă România!”, alături de actori cunoscuţi şi îndrăgiţi și speră să aducă bucurie în viața unor copii care nu au văzut niciodată marea.





În prima zi a lunii mai este „Verde, la distracţie”. Gazdele emisiunii, Diana Cavallioti și Dragoș Huluba, ne invită la un tele-show în patru părţi (difuzat de la ora 10.10, 11.00, 12.00 şi 13.40) cu programe muzicale și umor alături de artiști și cântăreți cunoscuți. Nu vor lipsi momentele inedite de divertisment în care ne vor surprinde vedetele TVR 2 Corina Dănilă, Virgil Ianțu, Adrian Enache, Ioana Voicu, Monica Roșu și Tudor Furdui şi nici artiștii care ne-au reprezentat la Eurovision, Paula Seling și Ovi. În emisiune îi vom vedea şi pe câștigătorii Selecției Naționale din acest an, „The Humans”, în videoclipul „Goodbye”, iar momente de umor selectate din Arhiva de Aur a TVR vor face deliciul emisiunii, presărate cu glumele de „sezon” alături de Mirela Zeța, Dragoș Stoica și tinerii actori ai Teatrului de Comedie.



Emisiunea TVR 2 „Femei de 10, Barbati de 10” s-a pregătit cu două ediții speciale, luni, 30 aprilie şi marţi, 1 mai, de la ora 16.40, iar gazdele Marina Almăşan şi Claudiu Bleonţ se vor afla în mijlocul telespectatorilor. Pe 30 aprilie, tema emisiunii va fi „Lumea este în mișcare”, o ediție realizată pe Aeroportul Henri Coandă, la terminalul plecări. Invitaţi: Cătălin Prunariu, Dr. Chukwudi Nwabudike, Daniela Gyorfi, Zumba Andrei Osanu. În prima zi a lunii mai, echipa „Femei de 10, Barbati de 10” se va deplasa în Piața Obor. Invitaţi: nutriționistul Virgil Stroescu, Elena Merişoreanu şi Adrian Romcescu.



În zi de sărbătoare, Virgil Ianțu, gazda „Câștigă România!”, a invitat trei dintre cei dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori. De la ora 20.00, Marius Vizante, Emilia Popescu şi Paul Ipate se vor duela în cunoştinţe de cultură generală pentru a răspunde întrebărilor despre Ziua Internațională a Muncii, dar şi despre sezonul estival. Sumele caștigate de vedete vor fi folosite pentru a ajuta un grup de 12 copii cu posibilități financiare reduse, dar cu rezultate bune la învăţătură, să petreacă prima lor vacanță pe litoralul Marii Negre.



„Va fi o ediție deosebită <Câştigă România!> pentru că o să am alături de mine oameni foarte dragi. În premieră, voi fi gazdă pentru trei actori de care mă leagă multe amintiri: Emilia Popescu, Marius Vizante şi Paul Ipate. Va fi o ediţie în care ne vom simţi bine şi, cel mai important, vom putea aduce bucurie unor copii care nu au văzut niciodată Marea Neagră”, a spus Virgil Ianţu.



De 1 mai ne bucurăm de două dintre cele mai apreciate comedii românești. De la ora 14.50, telespectatorii TVR 2 pot urmari un film în regia lui Geo Saizescu, „Eu, tu şi Ovidiu” (România, 1977). Din distribuție fac parte actorii Florin Piersic, Violeta Andrei, Draga Olteanu-Matei și Coca Andronescu.

De la ora 21.10 suntem gata de noi peripeții alături de „Păcală se întoarce”. Producție a anului 2006, filmul în regia lui Geo Saizescu a fost realizat la 30 de ani după comedia din 1974, „Păcală”. Filmul îl are în centru pe fiul celebrului Păcală, care este gata să calce pe urmele tatălui şi își bate și el joc de prostia și de răutatea omenească. Din distribuție fac parte Denis Ştefan, Sebastian Papaiani și Anemona Niculescu.

Pagina 1 din 1