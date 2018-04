Prima asistentă TV povestește cum a slăbit 32 de kilograme acumulate la sarcină. MOTIVUL halucinant pentru care vedeta susține că se îngrașă

Adina Halas, prima asistenta tv din România, a vorbit, la Antena 3, despre cum a scăpat de cele 32 kilograme în plus acumulate la sarcină. Aceasta a mărturisit un lucru incredibil: se îngrașă atunci când este fericită!





„Când am rămas însărcinată nu m-am gândit că mi se poate întâmpla și mie. Am luat 32 de kg. Eu mă îngraș când sunt fericită. Experiența mea nu este diferită. Am învățat două lucruri importante: să te informezi corect, să ai mare grijă la sursele de informație. Mâncam ciocolata tot timpul. Și am mai învățat ceva. Credeam că dacă voi face sport mult și ține dietă, voi reuși. Am constatat că făcând mult sport îmi era mult mai foame. Am început să îmi găsesc acel reglaj. Acum știu cum sa compensez”, a povestit vedeta, potrivit a1.ro.

La rândul ei și Carmen Brumă a povestit în emisiunea „Sinteza Zilei” cum s-a îngrășat 37 de kilograme și cum a decis să slăbeacă. Aceasta a devoalat că a slăbit făcând și multe prostii până a ajuns la forma la care este acum.

„M-am trezit într-o zi dintr-o fată care câștiga concursuri de Miss cu 37 de kilograme în plus. Nu am conștientizat ca am luat. Fiecare persoană are un moment de declic. Nu merge cu motivația de împrumut, fiecare va conștientiza că nu se mai poate. După ce am plâns vreo doua zile și nu am mâncat și am zis ca se poate. Am slăbit facând mult prostii, am tăiat tot, înfometându-mă, am făcut sport mult. După ce am făcut asta, am trecut la diverse diete, am încercat de toate”, a povestit vedeta la Antena3.

