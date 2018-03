Premiu de 5.000 de euro pentru o instalație arhitecturală temporară

Artiști din toată România sunt așteptați să participe la un concurs de amenajare a spațiului public, recompensat cu un premiul substanțial. Asociaţia Timişoara-Capitală Culturală Europeană marchează anul Centenarului Marii Uniri prin organizarea concursului de proiecte ”Memoriile Cetății”. Proiectul câștigător va fi desemnat în 15 mai și va fi premiat cu suma de 5. 000 euro.





Înscrierea la concurs se poate face în perioada 29 martie - 7 mai, iar regulamentul concursului și documentația tehnică pot fi descărcate pe site-ul asociației.

Proiectul are ca scop generarea de soluții arhitecturale temporare care urmează să fie amplasate pe o perioada de 10 zile, în 10 cartiere ale Timișoarei. Acestea se vor transforma în spații de interacțiune între artiști, comunitatea locală și turiști. ”Modulele vor fi construite sub forma unor instalații, pe care își vor pune amprenta creativă atât artiști profesioniști, cât și amatori – membri ai unor organizații și asociații civice din oraș. Ele vor avea menirea de a uni comunitatea locală în jurul culturii; și vor deveni centrele de interes ale cartierelor, prin intervenții complementare (teatru, muzică, dans, poezie etc.) Structura instalațiilor trebuie să fie ”reutilizabilă”, astfel încât să se poată transforma în spații de panotaj pentru evenimente culturale sau să poată fi folosită în alte scopuri practice, iar modulele vor găzdui proiecții video și vor fi transportabile, pentru a putea fi utilizate și în alte spații publice”, transmite Alina Pintilie, responsabilul de comunicare al Asociaţiei Timişoara-Capitală Culturală Europeană.

