Polițiști de la Rutieră, acuzați de ÎNSCENAREA unor ACCIDENTE bătrânilor și mamelor aflate la volan

Cazul unei femei cu un copil în mașină, șicanată și urmărită în trafic de un tânăr, scoate la iveală detalii uluitoare. Deși a fost victima unei înscenări, cel care a terorizat-o a fost acoperit de agenți de la Brigada Rutieră, iar ea a fost penalizată cu amendă maximă pentru că a „îndrăznit” să reclame abuzurile la care a fost supusă. Mai multe cazuri asemănătoare se află în atenția Corpului de Control al MAI și DGA





Pare o poveste desprinsă din filmele cu mafioţi, dar este o realitate cruntă a zilelor noastre. O întâmplare prin care a fost nevoită să treacă o mamă, ală- turi de copilul ei, arată cât de departe se poate întinde braţul lung al unei caracatiţe de tip mafiot, organizată împreună cu poliţişti. Mai exact, o modalitate perfidă de a obţine avantaje, profitând de accidente rutiere false sau provocate. Mai multe astfel de cazuri se află în atenţia Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și al Direcției Generale Anticorupție (DGA). MAI ne-a confirmat efectuarea unor cercetări, menite să scoată la suprafaţă reţeaua sau rețelele care practică şantajul după provocarea intenţionată a unui accident rutier. Deşi pe internet sau pe reţelele de socializare sunt numeroase exemple, doar în două situaţii au fost trimise după gratii grupări care practicau acest tip de infracţiune, în anii 2011 şi 2012.

Accident de coșmar

Un accident rutier care a avut loc, luni, lângă Fântâna Mioriţa, din Bucureşti, caz în care au fost avariate trei mașini, aminteşte de ceea ce a păţit Irina, o mamă a doi copii, în vara anului trecut, tot în aceeași zonă. Concret, un caz aparent banal s-a transformat într-un coşmar care s-a întins pe o perioadă de luni de zile, în care o victimă a ajuns să fie pedepsită, în loc să fie protejată, asta şi din cauza atitudinii complice de care sunt acuzaţi unii agenţi de poliţie. Dezvăluirea cutremurătoare a femeii care a trecut printrun astfel de eveniment a fost transmisă atât de Irina, cât și de „Evenimentul zilei”, tuturor factorilor de răspundere din MAI, inclusiv conducerea instituției, Poliția Română, Poliția Capitalei și, implicit, Brigada Rutieră a Capitalei.

Șicanată în trafic cu fetița în mașină

Femeia ne-a relatat întâmplarea deosebit ce gravă așa cum a transmis-o și Corpului de Control al MAI și care a avut loc pe data de 9 august 2017. În jurul orei 20.00, în timp ce mergea spre casă cu mașina personală, însoțită de fetița ei, pe segmentul dintre Piața Presei Libere și Fântâna Miorița, circulând pe banda de lângă axul drumului a remarcat că în spatele mașinii sale a apărut un autoturism, marca Honda, de mici dimensiuni, de culoare bleu-gri, cu numărul de înmatriculare PH-72-RPM, al cărui șofer efectua manevre foarte agresive, ambalând zgomotos motorul și apropiinduse periculos. Irina se afla întrun autoturism de teren, marca Honda CRV. „M-am retras pe banda centrală, el a trecut pe lângă mine, iar eu am revenit pe banda de lângă ax, în spatele lui. Imediat după, a frânat brusc, fără să aibă nimic în față și a oprit în fața mea. Deși manevra lui nu putuse fi, sub nicio formă, anticipată am reușit să opresc fără a-l lovi. La foarte mică distanță, poate chiar atingându-l ușor, dar fără impact serios. Nu s-a auzit niciun zgomot de lovitură, nu s-a resimțit niciun șoc, nici măcar o mișcare ușoară”, a povestit Irina.

A fugit de frică

Apoi, șoferul din față i-a făcut semn cu mâna să tragă pe dreapta. „Am oprit câteva secunde în paralel cu el și l-am întrebat prin geamul deschis, fără a coborî din mașină, ce s-a întâmplat. Mi-a spus că l-am lovit. Nici el nu coborâse pentru a constata dacă sau ce se întâmplase. Știind că nu a existat niciun semn sau indiciu de impact, i-am răspuns că nu l-am lovit, însă a insistat să oprim pe dreapta, lucru cu care inițial m-am declarat de acord”, a relatat femeia. Însă, atunci când mașina individului a trecut în fața mașinii ei, Irina a remarcat că bara mașinii lui din spate, în partea dreaptă, prezenta o urmă vizibilă de lovitură, fiind puternic înfundată. „Lovitura respectivă nu numai că nu ar putea fi cauzată de mașina mea, cu mult mai înaltă, dar părea a fi urmare a unei loviri cu sau de un corp contondent, proeminent”, a explicat Irina. Atunci și-a dat seama că era victima unei încercări de înscenare a unui accident rutier și a decis să nu oprească, cu atât mai mult cu cât era însoțită de fetița ei. Speriată, femeia și-a continuat drumul spre casă, în direcția orașului Otopeni. Șoferul care a șicanat-o în trafic a pornit în urmă- rirea ei. „I-am telefonat soțului meu, pentru a-l preveni că sunt urmărită, iar el a telefonat la 112. Operatorul cu care a purtat convorbirea i-a spus că și celălalt conducător autor sunase la numă- rul de urgență și se afla în legătură cu Poliția Ilfov”, a adăugat Irina. Ajunsă în Otopeni, după ce a trecut pe lângă Aeroportul Henri Coandă, a făcut dreapta, ieșind din DN 1 pe o stradă laterală. În acel moment, urmărirea a luat sfârșit, autoturismul în cauză rămânând pe loc, în șosea.

Amendă maximă pentru că a reclamat „organul”

Când a ajuns acasă, Irina a lăsat copilul, a făcut fotografii ale părții frontale a mașinii și a plecat la Biroul Accidente Ușoare Sector 1 al Brigăzii Rutiere al Capitalei pentru a reclama cele întâmplate. A ajuns acolo, împreună cu soțul ei, în jurul orei 21.00. A discutat cu un agent care nu s-a prezentat, căruia i-a spus că vrea să reclame o tentativă de înscenare a unui accident rutier. Acesta i-a înmânat o declarație-tip, ca să o completeze. În acest timp, la sediul Poliției și-a făcut apariția și individul care o șicanase și o urmărise în trafic. „Nu știu exact ce a declarat înăuntru, dar a ieșit însoțit de agentul cu care discutasem și eu, acesta adresându-mi-se pe un ton aparent amuzat și spunândumi: „Ia uitați, doamnă! Domnul spune că l-ați lovit”. I-am răspuns că eu susțin că nu l-am lovit și că urmează a se stabili care este situația reală”, a specificat Irina.

La cheremul agenților

După completarea declarației, a aflat că trebuie să aștepte să apară agentul care intra în tura de la ora 22.00, cel cu care discutase ințial nemaiaflânduse în încăperea respectivă. La câteva mi nute după ora 22.00, a apărut un polițist care nu s-a prezentat, dar despre care a aflat, ulterior, că este agentul principal Cătălin Bran, însoțit de colegul său care a pus-o să dea declarație. Ironic, polițistul care nu s-a pre zentat a precizat că este prezent, deși terminase progra mul, „pentru că este chiar curios” cum stau lucrurile, câtă vreme femeia declara ceva, iar șoferul celălalt altceva. Apoi, au început amândoi să analizeze autovehiculele, în căutarea semnelor impactului.

Pagina 1 din 2 12