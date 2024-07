Politica Klaus Iohannis, din nou în vizorul românilor. Președintele, luat la rost după postarea legată de David Popovici







Președintele Klaus Iohannis a fost luat la rost din nou de români pe pagina lui de Facebook. Postarea prin care îl felicita pe David Popovici a fost ținta de această dată. ”David Popovici aduce prima medalie olimpică pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris! Felicitări, David, pentru această performanță extraordinară! Hai, #TeamRomania!” a scris președintele.

Postarea a strâns mii de comentarii în câteva ore. ”Sunt sătul să râd de tine aici. Bucureștiul are 3 bazine, Budapesta are 8 doar într-un singur centru de natație și toate omologate. Mai are și multe altele. După 10 ani de turism și ticăloșie politică, 10 ani de promis ceva și făcut fix invers, 10 ani de aroganță amestecată cu ridicol, contul ăsta trebuia șters.

Președintele, somat să-și șteargă contul de Facebook

Asta, zic eu, era cea mai corectă mulțumire pentru sportivii români: liniștea definitivă din partea unuia care nu numai că nu a ajutat cu nimic, dar a și încurcat. Sorry, nu mai pot să râd de tine. E prea trist totul”, a scris un internaut. ”Felicitări și dvs, domnule Klaus Iohannis! Eforturile dvs de a avea câte un bazin olimpic în fiecare județ au dat roade...” a remarcat ironic un altul.

”Da, felicitări! Președintele a simțit faptul că David este produsul României Educate! Propun să-l lăsăm să mai candideze o tură!! Pe Popovici, desigur! Că de Mutulică s-a prins cam toată lumea! Unii prea târziu, ce-i drept... Hai ai noștri!” a explicat un alt român. ”Klaus Iohannis, felicitări celui care a scris mesajul! Frumos! Cat despre David Popovici, a demonstrat ca performanța o faci inclusiv în ciuda “României Educate” și fără sprijin sau suport guvernamental & prezidențial.

„David a luat medalia fără sprijin prezidențial”

Poate în cinstea acestui succes și la final de mandat lăsați cadou proiectul și bugetul pentru promisele bazine olimpice ! Să fie pentru viitorii campioni!” a comentat altcineva. ”Nu știu de unde tupeul ăsta de a vă lăuda cu sportivii pe care nu i-ați susținut financiar.

A trebuit Loteria Română să scoată niște lozuri să strângă 300 mii de euro pentru sportivii calificați la Olimpiadă! Rușine!” a mai scris altcineva.