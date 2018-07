Poliția Română a venit cu EXPLICAȚII în cazul ȘOFERULUI cu numărul „M..E PSD”

Marian Badea, adjunct al Poliției Rutiere a explicat motivul pentru care șoferul, care avea plăcuțele de înmatriculare ”M..E PSD”, a fost oprit de patru ori fără a fi sancționat.





Oficialul poliției susține că autoritățile din România așteptau o clarificare din partea autorităților suedeze. Odată ce această lămurire a venit, șoferul a fost oprit, i s-a întocmit dosar penal și i s-au ridicat plăcuțele.

”Aceasta este o situație inedită. Am considerat că în primul rând trebuie stabilită situația juridică a autovehiculului. Dreptul la liberă circulație a cetățenilor nu poate fi îngrădit și de aceea inițial nu am luat nicio măsură. După primirea răspunsului din Suedia am luat măsura prevăzută de lege, conform căreia autovehiculele pot circula pe teritoriul altei țări doar dacă respectă normele legale în vigoare. Legea din România permite circulația pe drumurile publice doar pentru autovehiculele înmatriculate cu numere compuse din cifre și litere, ori acest număr avea doar litere.

Un autovehicul a fost oprit pe raza Sectorului 3. Șoferul a fost condus la secție, unde a fost întocmit dosar penal, care este cercetat de Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sectorului 3, reținerea permisului de conducere, cu o dovadă fără drept de circulație și reținerea numerelor de inmatriculare”, a declarat Marian Badea, adjunct al Poliției Rutiere.

