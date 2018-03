PoliFest 2018. Peste 15.000 de participanti la UPB

Ajuns la cea de a şaptea ediţie, cel mai mare eveniment de acest gen din mediul universitar românesc, PoliFest îşi va deschide oficial porţile astazi, 29 martie, începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul „Radu Voinea”-clădirea rectoratului şi își propune să continue o frumoasă tradiție a colaborării dintre Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și mediul socio-economic din România, prin angajatorii săi de top. Pe parcursul celor 3 zile (29-31 martie 2018) vor avea loc conferinţe ştiinţifice, workshop-uri, expoziţii de echipamente și noi tehnologii, prezentări de ofertei educaţionale a facultăților, dar şi de oportunități de angajare, precum şi alte manifestări conexe.

„ Dincolo de tradiția de care se bucură, ediția din acest an a POLIFEST adună multe dintre marile companii partenere ale Universității Politehnica din București. Am încercat să strângem laolaltă toate punctele de interes pentru studenți și elevi - de la oferta facultăților noastre la ofertele de locuri de muncă ale marilor companii, de la centre culturale la companii dornice să își prezinte ultimele inovații tehnologice. Sperăm ca ediția din acest an să depășească pragul celor 15 000 de participanți care ne-au vizitat de-a lungul ediției precedente. Mai mult, ediția din acest an este una cu totul specială - ea marchează două secole de la înființarea universității noastre - două secole de tradiție și inovație autohtonă. Tocmai de aceea, PoliFest 2018 va reflecta procesul complex de formare al unui inginer - pornind de la admiterea în universitate, parcurgând studiile de licenţă, master şi doctorat, până la integrarea acestuia într-un mediu profesional adecvat pe piața muncii”

a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.