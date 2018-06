Fosta soție a lui Florin Piersic, dezvăluiri spectaculoase despre divorțul lor

La aproape 76 de ani, Anna Széles a vorbit despre relația de 10 ani cu fostul ei soț, Florin Piersic.





Anna Széles și Florin Piersic s-au căsătorit în 1975, iar un an mai târziu a venit pe lume fiul lor, Daniel. Căsnicia lor a durat 10 ani, iar motivul separării lor ar fi fost infidelitățile lui Florin Piersic. Anna Széles, despre motivele divorțului de Florin Piersic: ”La un moment dat am aflat prea multe. Se obrăznicise”

”Pentru că, la un moment dat, am aflat prea multe. Se obrăznicise! Iar atunci sufeream pentru orice zvon de infidelitate aflam. Chiar prima lui soţie mi-a spus după ani de zile, când ne-am întâlnit la Ambasada României din Budapesta: ”Eu am vrut să-ţi atrag atenţia, dragă Aniko, că trebuia să ai grijă!”, a mărturisit Anna Széles pentru okmagazine.ro.

Anna Széles și Florin Piersic au avut o căsnicie la distanță. La acea vreme, actorul locuia în București, iar actrița în Cluj, acolo unde profesa la Teatrul Maghiar.

Odată mergeam cu autobuzul, împreună cu mai mulţi actori, la filmările din Buftea pentru un film istoric, Ștefan cel Mare. Eu stăteam lângă Iurie Darie, care-mi era partener în film. Și am început să stăm de vorbă cu Piersic. Chiar atunci am spus că ce păcat că nu ne distribuie împreună. Și ce-mi dă Dumnezeu? La scurt timp după, am fost anunţată că voi juca cu Piersic în Elixirul Tinereţii. Și atunci au început să se lege lucrurile între noi. M-a cucerit și cu mâncarea pe care o aducea la fiecare filmăre. Îmi aducea sandwichuri făcute de Vera, mama lui. În familia lui am fost primită cu atâta dragoste. Părinţii lui mi-au spus că semănam cu sora lui Florin, care a murit înecată în Prut la 16 ani. Și atunci când m-au văzut pe mine, a fost un mare atașament între noi. Iar eu mereu i-am spus: „Soţ ca tine voi mai avea, dar socrii, niciodată!”, a mărturisit Anna Széles pentru okmagazine.ro

Pagina 1 din 1