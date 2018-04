Bucură-te de Paște cu TVR 2

Sărbătorile Pascale vin la TVR 2 cu programe variate, documentare, ediții speciale ale emisiunilor consacrate, spectacole de circ, dar și cu cele mai frumoase filme de aventură și comedii.





Din grilă nu vor lipsi artiștii îndrăgiți, iar „Gala Umorului” ne provoacă în Duminica Paștelui să urmărim „Acțiunea M.O.V”, în care „Mielul”, „Ouăle” și „Vinul” devin eroii unor momente antologice realizate de maeştrii ai comediei româneşti. Surprizele nu se opresc aici, iar iubitorii producțiilor coreene primesc în dar de la Iepuraș, în premieră şi exclusivitate, serialul „Iubire imposibila” („THE PRINCESS MAN” – Coreea de Sud, 2011), o tulburătoare poveste de dragoste, ce va fi difuzată de luni până vineri, de la ora 17.40.

• Ediții speciale „Duelul pianelor”, „Femei de 10, Bărbați de 10” și „Se zice că…”,

• Filme de aventuri şi comedii excepționale • „Gala umorului” dă startul “Acţiunii M.O.V” • Pentru fanii serialelor coreene,TVR 2 aduce în premieră şi în exclusivitate „Iubire imposibilă”. VINERI, 6 APRILIE, de la ora 15.40, în ziua în care ortodocșii rememorează cu durere patimile Mântuitorului Iisus Hristos, filmul documentar în regia lui Nicolae Mărgineanu, narator actrița Maria Ploae, „Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu” (România, 2011) este un prilej să reflectăm asupra credinței, sacrificiului și dragostei pentru oameni. De la ora 17.10, în emisiunea „Cap compas” descoperim „Ierusalimul altfel”, un reportaj despre Via Dolorosa și reconstrucția vestitului oraș care, de-a lungul istoriei, a fost de două ori distrus. TVR 2 a program primul film al serii de la ora 20.10. “Calvar pe munte” (ONE MORE MOUNTAIN – SUA, 1994) vorbeşte despre puterea omului de a învinge natura dezlănţuită. De la ora 22.10 vom porni într-o călătorie spaţială alături de producţia “Misiunea Europa” (EUROPA REPORT-SUA, 2013).

SÂMBĂTĂ, 7 APRILIE, de la ora 10.10, în ediţia specială „Mic dejun cu un campion”, Daniela Zeca Buzura are un invitat special: Preotul Gheorghe Holbea, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi preot co-slujitor la Biserica Precupeţii Noi. Programele speciale continuă în Sâmbăta Mare de la ora 11.10 cu un documentar cutremurător: “Materik - Poziţia incomodă din care ne rugăm” (România, 2016). Realizatorul Manuela Morar îl prezintă publicului pe Vasile Kovaliov, ultimul supravieţuitor cu origini basarabene al Gulagului sovietic din Orientul Îndepărtat Rus. De la ora 13.35, în emisiunea “Cap compas” descoperim “Aripi şi îngeri”, un reportaj despre mănăstiri, moschei, cetăţi antice şi situri arheologice care fac parte din patrimoniul cipriot. În seara de Înviere, TVR 2 a programat două filme de acţiune în care binele învinge răul. De la ora 20.10 vom urmări “Voinţă de fier” (IRON WILL-SUA, 1994) Cu: Mackenzie Astin, Kevin Spacey şi David Ogden, iar de la ora 22.10 vom pătrunde în “Misterul din adâncuri” (BENEATH THE BLUE-SUA 2010) alături de Paul Wesley, Caitlin Wachs şi Michael Ironside. Sărbătoarea Învierii este întâmpinată cu bucurie, dar și cu ediții speciale ale unor emisiuni consacrate. DUMINICĂ, 8 APRILIE, de la ora 9.00 emisiunea „Ferma” ne invită la pregătirile pentru Sărbătorile Pascale într-o gospodărie transilvăneană din judeţul Alba. De la ora 10.00, Eugen Roibu, Victor Ţăruş şi Ştefan Stoica, gazdele emisiunii „Pescar hoinar”, le vor arăta pasionaților de pescuit nu doar cum se prinde peștele, ci și cum se pregăteşte. Primăvara în Deltă este de neuitat spun, de la ora 10.30, realizatorii emisiunii „Natură şi aventură”, iar de la ora 11.30 la „Sănătate cu de toate” vom petrece Paștele la Runcu, judeţul Gorj, în casa cântărețului de muzică populară Constantin Lătăreţu. Ediția specială „Gala Umorului” ia startul de la ora 12.10. Sub titlul „Acțiunea M.O.V”, „ Mielul”, „Ouăle” și „Vinul” devin eroii momentelor antologice realizate de-a lungul anilor de maeştrii ai comediei româneşti. Din arhiva de aur a TVR, gazdele emisiunii, Diana Cavallioti şi Dragoş Huluba, au pregătit momente umoristice cu Dem Radulescu, Amza Pellea, Stela Popescu, Ștefan Bănică, Alexandru Arșinel, Horațiu Mălăele, Florin Piersic și Angela Similea. Diana Cavallioti și Dragoș Huluba vor aştepta telespectatorii TVR 2 şi luni, 9 aprilie, în a doua zi de Paşte, de la ora 15.10 la „Gala Umorului”. De la ora 15.00, Marina Voica, Benone Sinulescu, Ionuţ Ungureanu, Traian Ilea şi Valeria Codorean, Cristina Isac, Theodor Andrei și Adrian Sârbu sunt invitații emisiunii „Duelul pianelor”, în ediția specială de Paște. Gazdele, Adrian Enache, Paula Seling şi Ovi îi vor provoca la jocuri muzicale și le-au pregătit marilor artiști multe surprize. De la ora 18.00 suntem invitați la circ. Prima parte a Festivalului Internaţional de Circ de la Monte Carlo, ediţia 39, va prezenta artişti din toate colţurile planetei care își vor arăta măestria la cel mai important eveniment de gen. În ziua de Paște, la TVR 2 avem filme de comedie. De la ora 13.45 îl reîntâlnim pe eroul snoavelor populare românești, în cea de-a doua parte a filmului „Păcală” (1974), iar de la ora 20.10 telespectatorii pornesc într-o aventură alături de „ASTERIX ŞI OBELIX: ÎN SLUJBA MAJESTĂŢII SALE” (ASTERIX & OBELIX: AU SERVICE DE SA MAJESTE – Franţa, Spania, 2012). De la ora 22.10 vom râde pe saturate la încurcături cu gangsteri, în „FEMEIA VISURILOR MELE” (THE MARRYING MAN–SUA, 1991), cu Kim Basinger, Alec Baldwin, Armand Assante și Elisabeth Shue în rolurile principale. Sărbătoare continuă și în cea de-a doua zi de Paște. LUNI, 9 APRILIE, de la ora 10.00 suntem invitați la cea de-a doua parte a Festivalului Internaţional de Circ de la Monte Carlo, iar cei mai mici telespectatori sunt așteptați, de la ora 11.10, la „Aventurile lui Huck Finn” (THE ADVENTURES OF HUCK FINN - SUA, 1993), un film cu Elijah Wood, Courtney B. Vance și Robbie Coltrane. Nuami Dinescu, Florina Constantinescu și Ioana Voicu, gazdele emisiunii „Se zice că...” s-au pregătit, de la ora 13.40, cu o ediție specială și vă invită la un regal de muzica lăutărească, dar şi să urmărim cum prepară masa de Paşte Chef Aida Parascan. În cea de-a doua zi de Paște, femeile și bărbații de 10 se alătură Marinei Almășan și lui Claudiu Bleonț, de la ora 16.40. Gazdele emisiunii „Femei de 10, Bărbați de 10” au pregătit o ediție specială, “Românii de care ne este dor” și vor readuce pe micul ecran personalități odinioară celebre. Printre invitați se numără membrii formației MONDIAL, actrița Daniela Anencov - partenera celebrei păpuși “Hapciu”, parlamentarul Ștefan Cazimir, campioana olimpică Daniela Silivaș, actrița Anda Onesa, îndrăgiții crainici ai Televiziunii Române, Cristiana Bota și Cornelius Roșiianu, atleta Maricica Puică, rapsodul popular Ion Lăceanu, solistul Cornel Constantiniu, foștii membrii ai trupei de copii din emisiunea KikiRikiMiki, actorul și cântărețul Cristian Popescu. O nouă drama istorică sud-coreeană, „Iubire imposibila” („THE PRINCESS MAN” – Coreea de Sud, 2011), debutează în premieră din 9 aprilie. De luni până vineri, de la ora 17.40, fanii genului sunt invitați să urmărească o imposibilă poveste de dragoste din perioada dinastiei Joseon. Căsătoria de alianţă dintre fiica regelui şi fiul primului ministru începe ca un joc, dar se va termina într-o iubire pură şi profundă. Cei doi vor trăi însă o dramă, ca un Romeo şi Julieta al Orientului Îndepărtat. De la ora 20.10 telespectatorii TVR 2 pot alege un film de aventură. În regia lui Joe Johnston, „Hidalgo şi Oceanul de foc” (HIDALGO – SUA, 2004) este inspirat dintr-o caz real și urmărește cea mai lunga cursă de cai, organizată în anul 1890. Dincolo de acțiunea palpitantă, filmul este drumul unui bărbat spre propria împlinire și eliberare. Distribuția reunește actori de excepție Viggo Mortensen, Omar Sharif și Louise Lombard. Ziua de luni, 9 aprilie se încheie cu un spectacol muzical de înaltă clasă. De la ora 0.10 este programat „Belcanto-The Luciano Pavarotti Heritage”, un eveniment muzical care a avut loc în București, la Sala Palatului.

Pagina 1 din 2 12