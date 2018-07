Orban l-a decapitat pe Cataramă ca să-l disciplineze pe Bușoi

Conducerea centrală a PNL, dominată de susținătorii președintelui partidului, Ludovic Orban, a împărțit, ieri, cartonașe galbene și roșii pentru disidenții din partid. În discuțiile neoficiale, liberalii vorbesc despre un amplu război subteran între aripa Orban și aripa Bușoi





„Am aplicat Statutul”

Biroul Executiv al PNL a decis, luni, excluderea din partid a primvicepreședintelui PNL Sector 2, Viorel Cataramă, după ce acesta a criticat, în ultimele luni de zile, stilul de conducere al lui Ludovic Orban.

„Am aplicat Statutul. Cine are de exprimat puncte de vedere are cadrul partidului la dispoziţie, eu am permis, ba chiar am încurajat exprimarea de puncte de vedere în interiorul partidului. Pentru cine vorbeşte în afara partidului, cine nu respectă deciziile partidului, cine se duce şi transmite informaţii negative despre PNL în mass-media voi aplica prevederile statutare”, a spus Orban, la finalul ședinței.

Mustrați în lipsă

Conducerea partidului l-a mai sancționat, ieri, cu „avertisment”, și pe președintele organizației județene PNL Maramureș, Ionel Bogdan, care a spus recent că partidul și-a pierdut credibilitatea și Orban trebuie să-și prezinte raportul de activitate după care liberalii să ia „decizii”. Cataramă și Bogdan au reclamat ieri că nu au fost convocați la ședință pentru a-și spune punctul de vedere și nici măcar nu au fost anunțați că sunt pasibili de sancțiuni.

Stolojan: „Este un drum lung”

Europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, fost președinte al partidului, a spus ieri că liberalii nu trebuie să-și piardă „răbdarea”. „PNL este principalul partid politic de Opoziţie în România. Le-am spus colegilor mei că PNL a mai trecut prin asemenea momente grele prin anii 2001 - 2004 şi că este nevoie de răbdare, de muncă susţinută şi să nu-şi piardă această răbdare, să acţioneze în continuare pentru recâştigarea credibilităţii PNL, a liderilor PNL. Este un drum lung”, a spus el.

Încleștare între tabere

Vicepreşedintele PNL Virgil Guran a declarat, recent, că Orban este contestat de cei 20% din liderii care l-au susținut pe Cristian Bușoi la Congresul PNL și care au pierdut conducerea partidului. În discuțiile neoficiale din partid s-a vehiculat, în ultima săptămână, un scenariu potrivit căruia criticii lui Orban, printre care Cristian Bușoi, Iulian Dumitrescu, Nicolae Robu, Mugur Cozmanciuc, Marian Petrache, Teodor Atanasiu, Dan Motreanu și chiar Crin Antonescu, ar vrea să forțeze un Congres extraordinar al partidului în care să îl debarce pe Orban de la șefia PNL.

