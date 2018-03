Un nou fenomen meteo EXTREM va lovi România. Meteorologii europeni au emis un avertisment de ULTIMĂ ORĂ! News Alert

Meteorologii europeni au transmis un nou avertisment cu privire la fenomene meteo extrem de rare. Astfel, un nou nor de praf saharian va ajunge în România.





Provocat de ciclonul Hugo, acesta a ajuns de duminică în Grecia, Serbia și Turcia, fiind așteptat luni să ajungă în România și în extremitatea sud-vestică a Rusiei, informează Antena 3. Acesta ar fi al doilea fenomen de acest gen din ultimele zile, după ce vineri românii din mai multe zone ale țării au putut observa zăpadă portocalie.

„Pe nordul, centrul Europei este un aer foarte rece. Din Marea Mediterana ar veni un aer mai cald si umed, dar intalnind acest aer rece, precipitatiile nu sunt sub forma de ploaie, ci sub forma de ninsoare. Acel ciclon foarte activ este un vartej care absoarbe aerul de prin imprejurimi si il ridica in atmosfera si poate sa absoarba si un aer din nordul Africii, un praf saharian, care poate sa ajunga pana la nivelul norilor sau in nori si prin precipitare acel aer saharian poate sa dea o nuanta de culoare stratului de zapada”, a precizat meteorologul Romica Jurca citat de DCNews.ro.

