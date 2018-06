MOTIVAREA care schimbă SOARTA a doi MILIONARI din România. DNA mai primește o PALMĂ din partea MAGISTRAȚILOR

Motivarea Curții de Apel București în cazul în care Mircea Sandu, fostul președinte FRF, dar și Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, au fost achitați într-un dosar instrumentat de DNA, este una dezastruoasă pentru instituția condusă de Laura Codruța Kovesi.





Cei doi foști conducători au fotbalului românesc au fost achitați definitiv în dosarul în care DNA i-a trimis in judecată pentru abuz în serviciu, folosirea influenței ori autorității și sustragere de sub sechestru pentru dezafilierea Universității Craiova. Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au primit achitare pentru toate acuzațiile pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală și fapta nu există, susține luju.ro.

Instanța arată în motivare că nu există vreo probă care să susțină acuzațiile parchetului privind acuzația de abuz în serviciu, iar nu cei doi inculpați și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile, ci chiar rechizitoriul este întocmit în mod defectuos: “Curtea constata ca in speta dedusa judecatii, ceea ce pare a fi intocmit 'in mod defectuos' este rechizitoriul, intrucat nu realizeaza o descriere completa a faptelor anterior expuse, retinute in sarcina inculpatilor, nementionand care atributii statutare sau regulamentare le-ar fi permis fie inculpatilor persoane fizice, fie inculpatelor persoane juridice sa desfiinteze, ca urmare a hotararii nr. 6 din data de 20 iulie 2011 a Comitetului Executiv al FRF, de excludere provizorie a S.C. ... S.A., contractele incheiate intre acest din urma club si jucatorii legitimati la acesta si sa legitimeze acesti jucatori la alte cluburi de fotbal”.

Cele mai importante fragmente din decizia CAB:

“Curtea constata ca in speta dedusa judecatii, ceea ce pare a fi intocmit 'in mod defectuos' este rechizitoriul, intrucat nu realizeaza o descriere completa a faptelor anterior expuse, retinute in sarcina inculpatilor, nementionand care atributii statutare sau regulamentare le-ar fi permis fie inculpatilor persoane fizice, fie inculpatelor persoane juridice sa desfiinteze, ca urmare a hotararii nr.6 din data de 20 iulie 2011 a Comitetului Executiv al FRF, de excludere provizorie a S.C. ... S.A., contractele incheiate intre acest din urma club si jucatorii legitimati la acesta si sa legitimeze acesti jucatori la alte cluburi de fotbal. (...)

Curtea nu a putut identifica nicio atributie de serviciu, stabilita in sarcina vreunuia dintre cei doi inculpati persoane fizice si nici in sarcina Comitetului Executiv, ai carui ..inculpatii S.M. si D.D. erau la data faptelor, care sa le permita sa desfiinteze contracte juridice incheiate in mod legal intre un club de fotbal si jucatorii legitimati la acel club de fotbal. (...)

Curtea constata ca atat in cazul inculpatilor persoane fizice S.M. si D.D., cat si in cazul persoanelor juridice FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL si LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL, prin adoptarea de catre Comitetul Executiv al FRF a solutiei de excludere provizorie a S.C. ... S.A., intemeiata pe art.18 alin.1 lit.b din Statutul Federatiei Romane de Fotbal si prin desfiintarea, conform acuzatiilor din rechizitoriu, a contractelor civile incheiate intre S.C. ... S.A. si jucatori si legitimarea jucatorilor la alte cluburi de fotbal, nu s-a identificat vreo dispozitie cuprinsa in legislatia primara (inteleasa ca lege adoptata de Parlamentul Romaniei, sau ordonanta emisa de Guvernul Romaniei) incalcata. Pe cale de consecinta, Curtea constata ca, in ceea ce priveste infractiunea de abuz in serviciu retinuta in sarcina inculpatilor persoane fizice S.M. si D.D., cat si in cazul inculpatelor persoanelor juridice FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL si LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL, nu sunt indeplinite conditiile de tipicitate, avand in vedere ca nu este indeplinita niciuna dintre cele doua conditii ce trebuie indeplinite cumulativ in ceea ce priveste latura obiectiva a infractiunii, astfel cum acestea rezulta din dispozitiile Deciziei Curtii Constitutionale nr.405/15 iunie 2016, respectiv atributia de serviciu sa fie prevazuta de lege, iar actul sa fie savarsit cu incalcarea legii. (...)

Pagina 1 din 2 12