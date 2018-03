Mohammad Murad: „Ne dinamităm şansele de a reveni pe harta turistică a lumii prin promovarea imaginii unei ţări corupte

Publicăm astăzi a doua parte a interviului cu Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, care spune că statul român pierde 10.000 de euro cu fiecare om care alege să părăsească ţara, şi că România ar trebui să ceară compensaţii de la ţările unde aceştia aleg să muncească pentru investiţiile făcute în educaţia şi calificarea lor. Patronul lanţului hotelier Phoenicia spune că Ministerul Turismului are 200 de angajaţi care nu fac nimic pentru a-şi merita salariile, dar şi faptul că miniştrii cu care a intrat în contact nu au nicio viziune pentru turismul românesc. Murad este de părere că cel mai mare atu al României turistice este reprezentat de ospitaliatatea oamenilor. Amintim faptul că în prima parte a interviului, publicată în urmă cu o săptămână, Murad a vorbit despre modul cum a ajuns în România și despre debutul său în afaceri.





- EVZ: Conduceţi Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Cum aţi ajuns să conduceţi o oragnizaţie atât de importantă?

- Mohammad Murad: Am fost ales preşedinte al FPTR în urmă cu şase ani. Pentru mine a fost o mare surpriză să fiu ales, având în vedere că eram cam singurul străin în această industrie hotelieră. Primul meu obiectiv a fost să facem o separare de gândire între obligaţii şi drepturi. În România există cultura obligaţiilor, dar nu există cultura drepturilor. Mă refer la obligaţiile cetăţeanului în relaţia cu statul. Spre exemplu, oamenii stau la coadă ore în şir ca să plătească o taxă. Acest timp costă bani şi statul ar trebui tras la răspundere.

- Există vreo soluţie la această problemă?

- În România, oamenii sunt controlaţi ca să respecte legea. Normal ar trebuie să facem o chestie paralelă, concomitentă, încât să îi învăţăm pe oameni să respecte legea, dar să îi învăţăm să îşi ceară şi drepturile. În turism, eu am încercat şi încerc să spun că aşa cum ne cer nouă ca patroni să respectăm legile, să ne plătim taxele la timp, şi statul la rândul lui trebuie să îşi respecte obligaţiile.

- Presupun că aţi avut discuţii şi cu miniştrii Turismului. Cum au decurs?

- Am fost la discuţii cu fiecare ministru al Turismului din ultimii ani, de la Udrea până la actualul ministru, în care am cerut să facem un program cu obligaţii foarte clare. Ministerul ne costă pe noi în jur de 20 milioane de euro pe an. Eu vreau să ştiu ce fac cu banii aceştia. Sunt 200 de persoane în ministerul Turismului şi vreau să văd ce obligaţii au şi cum le onorează. Spre exemplu, când era doamna Udrea ministru ne explica ce a făcut şi eu am rugat-o, la prima mea apariţie din consiliul consultativ din turism, să ne spună ce vrea să facă. Ce a făcut, vedeam şi noi.

Pentru ea a fost o noutate ca cineva să ridice problema astfel, pentru că în general patronii români tac. După acea întrevedere m-a invitat la o discuţie separată. M-a întrebat cum vreau să lucrăm, ea motivându-mi că nu are sprijin din partea noastră. Am încercat să îi explic că dacă nu lucrăm în echipă va avea de suferit statul român, pentru că suntem într-o piaţă concurenţială cu alte state. Dacă noi nu oferim servicii de calitate, vor merge în Bulgaria, Turcia sau Grecia, lucru care se şi întâmplă de altfel.

- De ce credeţi că nu spun nimic?

- Problema este că în România nu au fost patroni până în 1990 şi toţi care sunt acum oameni de afaceri au făcut cel puţin câte o ilegalitate în viaţa lor. Şi le este frică să spună ceva pentru că pentru a avea libertate trebuie să fii corect. Poate am făcut şi eu ceva greşti, din diverse motive, dar asta nu înseamnă să tac, mai ales că este şi interesul statului la mijloc.

- Revenind la miniştrii Turismului. Cum vi s-au părut cei cu care aţi intrat în contact?

- Au fost schimbaţi foarte mulţi miniştrii, dar nici unul dintre ei, cu tot respectul, nu a dat dovadă că este în stare să schimbe modul de abordare sau că ar avea viziune. În România, ministrul este numit pe un singur argument: cât de mult are încredere în el şeful de la partid. Nu contează cât de competent este sau dacă are proiecte pentru a relansa turismul românesc.

- Puteţi să identificaţi vreun ministru în ultimii 20 de ani care să fi avut viziune turistică?

- Nu. Nu am văzut nicio persoană care să aibă viziune. Ne trebuie o persoană care să aplice logica, soluţiile sunt foarte simple. Vă dau un exemplu. Am avut o petrece cu toate firmele implicate în industrie, de la agenţii la patroni de hoteluri, cu ocazia Târgului de Turism. L-am invitat pe actualul ministru al Turismului, mi-a confirmat că vine, după care a zis că pleacă la Sibiu şi nu poate ajunge. A doua zi am aflat că nu a fost plecat, ci nu a mai venit pentru că a primit un telefon pe linie de partid şi i s-a spus că nu e bine să vină la Phoenicia. Unii consideră că eu sunt împotriva actualului guvern, ceea ce este o mare prostie pentru că eu am toate uşile deschise ca să colaborez cu executivul.

- Dar credeţi că cei care conduc ţara au viziune?

- Vă dau un exemplu ca să se înţeleagă că, în momentul acesta, nu există o viziune economică în România. 1,2 milioane de bugetari iau salarii care însumează mai mulţi bani decât iau cei 1,8 milioane de angajaţi din mediul privat. În acest moment, la stat, salariul mediu este aproape 3.000 de lei, iar la privat 2.000 de lei. Vi se pare normal ca angajaţii noştri, din munca cărora se plătesc taxele la stat, să primească mai puţini bani decât bugetarii? Filozofia unui angajat la stat este că el se duce la serviciu, nu la muncă.

- Ce vă doriţi de la noul ministru?

- M-aş bucura să fie o persoană demnă, puternică, şi care să spună lucrurilor pe nume. Eu niciodată nu am avut o culoare politică. Eu am şi declarat de-a lungul timpului că PSD a făcut foarte multe lucruri bune, dar în momentul în care a fost ceva în neregulă eu am criticat. Eu nu am interese politice, dar îmi este şi mie ruşine să ne uităm tot timpul la vecini cu capul în jos. De ce să vină românii să laude Turcia, Grecia, Bulgaria?

- Care ar fii soluţia?

- Prima soluţie este comunicarea. Trebuie să avem o agendă comună, să ştim încotro mergem şi să calculăm eficienţa. Păi noi avem 200 de angajaţi la minister, iau salarii lună de lună, din banii noştri, şi nu produc nimic. Dacă erau la mine în firmă, falimentam. O soluţie foarte simplă, pe care am prezentat-o şi doamnei Udrea şi doamnei Grapini, este să alegem o staţiune, oricare, să alocăm un buget pentru ea, câteva milioane de euro, şi să facem un loc de odihnă etalon.

Acea staţiune trebuie să devină model pentru toate celelalte, de la modul de semnalizare, modul de administrare până la arhitectura urbanistică. Nu este normal să mergi într-o staţiune şi să vezi zeci de culori. Şi hotelierii şi statul au interes să existe aceste reglementări. După ce facem acea staţiune, stabilim că nimeni nu mai are voie să construiască sub standardele ei.

- Cine ar trebui să administreze aceste staţiuni turistice?

- Administrarea unei staţiuni ar trebui dată unei firme care să fie rezultatul unui parteneriat între mediul privat şi stat. O astfel de firmă ar avea tot interesul să eficientizeze totul, că din asta îşi va câştiga banii. De ce să am eu iluminatul public pe becuri când pot să pun leduri, care consumă mai puţin? De ce să îi fie date zonele de publicitate dintr-o staţiune unei persoane cu 1.000 de euro pe an şi acea persoană să încaseze un milion de euro. Sper exemplu, nu este normal ca într-o staţiune ca Mamaia să nu existe un punct de prim ajutor medical. Vi se pare normal să nu existe toalete publice într-o astfel de staţiune?

- S-a schimbat ceva în cei şase ani de când conduceţi FPTR?

- Da. Singurul sector economic care a obţinut nişte lucruri foarte clare este turismul. Am obţinut TVA de 9%, voucherele de vacanţă, impozitul forfetar specific sau schimbarea normelor de clasificare. Toate acestea au fost obţinute la presiunea FPTR.

„Statul pierde 10.000 de euro cu fi ecare român care pleacă”

EVZ: Una din dezbaterile din societate se referă la plecarea forţei de muncă în Occident. Cât de gravă vi se pare această problemă? - Mohammad Murad: Cu resursa umană este un dezastru total. Faptul că 23 de studenţi din 24 se gândesc la plecarea din ţară spune mult. Înseamnă că noi nu mai avem încredere în ţară şi în viitorul ei. Acesta este cel mai grav lucru care se poate întâmpla unei societăţi.

