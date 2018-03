Misterul consilierilor care au sunat să-și laude ministrul a fost elucidat! MINISTRUL susține că cineva îi poartă SÂMBETELE

Ministrul Sportului, Ioana Bran a negat categoric că și-ar fi pus doi subordonați să sune la o emisiune de de radio și să o laude. Ioana Bran ar sugera că a deranjat pe cineva.





Demnitarul a sugerat faptul că, la mijloc, ar fi vorba despre un plan atent conceput, care urmărește discreditarea sa, ca urmare a măsurilor excelente pe care lear fi luat de când a fost numită în fruntea Ministerului Tineretului și Sportului.

„Nu am cunoștință de așa ceva, dar mi se pare totuși ciudat că oameni din minister contactează presa și dau astfel de informații. S-ar putea, oare nu deranjez pe cineva? (...) În momentul în care eu am venit în acest minister, eu am spus că n-am să accept nimic ilegal. Mi se pare ciudat faptul că anumiți angajați ai ministerului au făcut o asemenea mișcare împotriva mea. Acest gen de articole. Dar au spus că au primit informații din minister. Vocile sunt similare, am auzit și eu. V-am spus că n-am nicio cunoștință de așa ceva, nu am aprobat așa ceva”, a spus Ioana Bran, la Antena3.

Doi admiratori la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia

Consilierii Alexndru Ciucă și Florin Mulcuțan, susține Tolo.ro, ar fi sunat la emisiune moderată de Ovidiu Ioanițoaia, de la Europa FM, unde ministrul Sportului era invitată. Pentră că Ioana Bran vorbea și vorbea și dovedea faptul că nu se prea pricepe la sport, la minutul 17, ar fi sunat primul ”admirator”, Marius Ionescu, care i-a adresat minitrului o întrebare de legată de facilitățile acordate firmelor care investesc în sport. Întrebarea era una țintită pentru că imediat ministrul a avut răspunsul la el. ”Într-adevăr, acesta e un subiect foarte important care ar trebui discutat în mediul de afaceri, întâlniri cu aceștia. Există și deja funcționează prevederi foarte clare. Acestea au opțiunea de a redirecționa către cluburile sportive, federații, activități sportive 20% la sută din impozitul pe profit în limita a 0,5% din cifra de afaceri”, a răspuns Oana Bran, potrivit lui Tolo.ro

Ulterior, al doilea admirator, ”Iulian Neamț”, din Satu Mare, a sunat și a întrebat-o pe Ioana Bran despre stadiul pregătirilor Campionatului European de Fotbal 2020. ”Cele 4 stadioane necesare Euro 2020 sunt considerate obiective de interes public și importanță națională. Se lucrează intens. Comitetul interministerial s-a întâlnit și azi. Au fost prezentate public stadioanele. Imediat vor fi demarate lucrările”, a spus ministrul, potrivit lui Tolo.ro.

Pagina 1 din 1