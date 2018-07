Ministrul Dan Andrușcă, ANUNȚ IMPORTANT pentru economia României. Marea LOVITURĂ STRATEGICĂ a Guvernului a fost FINALIZATĂ

Ministrul Economiei Danuț Andrușcă a anunțat că tranzacția referitoare la Șantierul DMHI Mangalia a fost finalizată. Practic, în urma unei negocieri în care nu s-a plătit niciun leu de la buget, statul român a redevenit acționar majoritar al unui obiectiv strategic care fusese privatizat de coreenii de la Daewoo. În urma acestei adevărate lovituri pe piața românească, Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, devine acționar majoritar cu 51% din acțiuni iar partenerul olandez, Damen Shipyards Group - 49%. Lider mondial în construcția de nave și în managementul șantierelor navale, Damen a preluat controlul operațional iar astăzi va oficializa tranzacția cu Guvernul României.





Activitatea Șantierului Naval 2 Mai Mangalia SA a fost relansată după ce tranzacția referitoare la Șantierul DMHI Mangalia a fost finalizată. Încă de la începutul negocierilor, ministrul Economiei a declarat, pentru EVZ, îi place „să tacă și să facă” și mai puțin să iasă public cu reușitele echipei pe care o conduce. Totuși, Dănuț Andrușcă a reușit o performanță unică, în ultimii 28 de ani. La finalizarea tranzacției, oficialul Guvernului României a dovedit că „este un om care se ține de cuvânt”, și a dus până la capăt această reușită. Deși a fost invitat, luni, de către conducerea Damen la oficializarea acestei reușite, eveniment care are loc la Șantierul 2 Mai Mangalia, Dănuț Andrușcă a precizat că se bucură de aprecierea acordată de partenerul străin, însă nu dorește să facă din acest eveniment o reușită personală.

Practic, în urma negocierilor realizate de echipa de la Ministerul Economiei, statul român nu a plătit niciun ban și a redevenit acționar majoritar al unui obiectiv strategic care fusese privatizat de coreenii de la Daewoo Mangalia Heavy Industries SA. În urma negocierilor, Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, devine acționar majoritar cu 51% din acțiuni, în timp ce partenerul olandez, Damen Shipyards Group, deține 49% din acțiuni. Cu o vastă experiență în construcția de nave și în managementul șantierelor navale, dovedită inclusiv în România, la Galați, Damen preia controlul operațional.

Ministerul Economiei a transmis că „experiența și managementul olandez vor contribui la stabilizarea șantierului, fiind așteptată o recuperare durabilă și eficientă a activității. În calitate de acționar majoritar statul român va monitoriza cu atenție evoluția în Șantierul Naval, pentru a se asigura în legătură cu revitalizarea obiectivului industrial”.

Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, a salutat finalizarea tranzacției și a afirmat că, acum, există motive de optimism în șantier și în rândul comunității locale, care s-a aflat o perioadă mult prea îndelungată de timp într-o situație dificilă.

„Sunt bucuros să pot anunța finalizarea tranzacției pachetului de acțiuni la Șantierul din Mangalia, la exact 4 luni de când am anunțat public că împreună cu echipa din minister am rezolvat o situație de blocaj care dura de prea mult timp. Acum avem motive de optimism în ceea ce privește viitorul șantierului și revitalizarea acestuia. Am încredere că partenerul olandez va contribui la relansarea activității în șantier și la dezvoltarea acestuia. Vreau să felicit echipa de lucru din cadrul Ministerului Economiei pentru munca lor și pentru dedicarea lor și pentru tenacitatea cu care au urmărit să protejeze interesele statului român și ale angajaților din șantier”, a declarat Dănuț Andrușcă.

Ministrul Economiei a mai arătat că este o premieră pentru România, ca statul român să redevină acționar majoritar la un obiectiv industrial strategic care fusese anterior privatizat.

