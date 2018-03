Cum se APĂRĂ JUSTIŢIA în faţa MCV? INTERVENŢIA unui membru al CSM în cazul „LISTELOR NEGRE” de la Bruxelles

Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să se implice în aflarea motivelor care au condus la trimiterea scrisorii care ar conţine celebra „listă neagră” de la Bruxelles.





Aceasta este aprecierea judecătoarei Gabriela Baltag, care a formulat o solicitare în acest sens către colegii ei din CSM, cerând ca ordinea de zi a Secţiei pentru judecători din cadrul instituţiei să fie suplimentată cu o discuţie despre posibilitatea unei sesizări din oficiu faţă de această problemă a dosarelor celebre din România. Magistrata se referă la scrisoarea adresată de secretarul general al Comisiei Europene de la acea vreme, Catherine Day, către fostul ministru al Justiţiei, Mona Pivinceru, în care sunt solicitate informaţii despre dosarele penale ale lui Gheorghe Copos, Adrian Năstase, Șerban Alexandru Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remeș, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Alexandru Chiuariu.

Judcătoarea Baltag a adresat această solicitare la începutul şedinţei Secţiei pentru judecători a CSM, condusă de judecătoarea Simona Marcu, magistrata susţinând că este nevoie de adoptarea unei poziţii foarte ferme, în faţa acestor presupuse ingerinţe ale Comisiei, realizate în contextul unor Rapoarte care ţin de Mecanismul de Cooperare şi Verificare, potrivit Gazeta de Cluj.

„Exista o intensificare vadita a dezbaterilor in spatiul public pe segmentul presupuselor ingerinte in activitatea instantelor din Romania din partea Comisiei Europene, iar Sectia pentru judecatori, in virtutea obligatiei sale de a proteja valorile fundamentale ce tin de independenta si impartialitatea instantelor, apreciez ca poate sa hotarasca asupra unor chestiuni pe care vi le propun a fi supuse aprobari, solicitari pe care ar trebui sa le adresam Comisiei Europene”, a apreciat judecătoarea Baltag.

În acest sens, părerea membrului CSM este că se impune adresarea unor întrebări cu privire la documentul din 10.10.2010, şi anume:

–Este important de stiut daca in cadrul MCV au existat solicitari concrete care sa vizeze dosare aflate pe rolul instantelor. Iar daca da, care a fost fundamentul acestor solicitari?

-Care a fost sursa listelor nominale?

-Ce au raspuns autoritatile romane si in ce mod au raspuns solicitarilor venite din partea Comisiei Europene?

-Adresarea catre Comisia Europeana a unei solicitari de prezentare, intr-un raspuns, pentru a clarifica la ce s-a referit solicitare din paragrafele 18 si 20 din cadrul „Listei negre” de la Bruxelles din data de 10.10.2012.

Pagina 1 din 1