Marius Negrea, patinatorul care l-a cunoscut pe Albert de Monaco la Jocurile Olimpice

Marius Negrea se pregătește cu emoții de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeongchang 2018. Fostul patinator a ratat participarea la competiții ca antrenor al Juliei Sauter, după ce sportiva s-a accidentat în vară, dar va trăi experiența Olimpiadei de Iarnă din 2018 de la pupitrul de comentator al Televiziunii Române. Alături de el, la microfon se va afla jurnalista TVR Monica Bucur, iar telespectatorii vor trăi pulsul competiției cu cele mai proaspete informații de pe oglinda patinoarului din Pyeongchang. Specialist în patinaj artistic, Marius Negrea se află la cea de-a opta ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă pe care o comenteză pentru Televiziunea Publică și este în acest moment cel mai longeviv comentator sportiv din România la acestă disciplină. Din 9 februarie, TVR va fi gazda Jocurilor Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018 şi va difuza, în direct şi înregistrat, cele mai importante şi interesante probe de la cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. În perioada 9 - 25 februarie 2018, posturile canalului public de televiziune, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR Moldova și TVR+ vor transmite 102 evenimente sportive din 7 sporturi: patinaj artistic, schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, short track, sărituri cu schiurile și snowboard), bob (bob și scheleton), biatlon, curling, hochei pe gheață și sanie. - Spuneați într-un interviu că scopul carierei dvs este acela de a ajunge la Jocurile Olimpice. Cum ați trăit ca sportiv, dar și ca antrenor, participarea la JO? - Marius Negrea: Da, Jocurile Olimpice mă fascinează cel mai mult pentru că sunt punctul culminant sau scopul major al unui sportiv de performanță sau a unui antrenor. Și, de ce nu, și ale unui comentator sportiv.

- Sunteți pentru a opta oară comentator al Jocurile Olimpice pentru TVR. Trăiți emoțiile concursului la fel de intens?

- Am trăit cu mari emoții cele șase ediții ale Jocurilor Olimpice la care am participat, de două ori ca sportiv (1992+1994), de două ori ca antrenor (2002+2006) și de două ori în calitate de comentator trimis de TVR (1998+2010). Momentul cel mai emoționant a fost și este în continuare pentru mine, „Festivitatea de Deschidere cu Defilarea delegatiilor și aprinderea Flăcării Olimpice”. Dar, bineînțeles și evoluția ca sportiv în fața a 10.000 de spectatori la Albertville (1992) singur la concurs, fără niciun antrenor trimis din partea României. Amintesc și de evoluțiile emoționante din Lillehammer, din 1994, în fața a 8.000 de spectatori și alte milioane de telespectatori. După evoluțiile mele pe gheață, m-am alăturat, ca și în 1992, d-lui Cristian Topescu pentru comentarii. Dânsul m-a promovat și în această frumoasă meserie, care îmi place enorm și astăzi. Începând din martie 1991, de la campionatul Mondial de la München, am început colaborarea cu d-nul Cristian Țopescu și implicit cu TVR. De atunci am comentat pentru Televiziunea Română 7 ediții de Jocuri Olimpice. De-a lungul timpului parteneri mi-au fost Cornel Pumnea, Vlad Enăchescu și Alina Alexoi. Așadar, mă aflu acum la cea de-a 8-a ediție de Jocuri Olimpice de Iarnă pe care o comentez pentru TVR, iar Monica Bucur este cel de-al cincilea partener de comentarii. Cred că în acest moment sunt cel mai longeviv comentator sportiv la acest capitol. Pe lângă Jocurile Olimpice am mai comentat pentru TVR 14 Campionate Europene și 18 Campionate Mondiale. Despre participările mele la edițiile Jocurilor Olimpice sunt multe de povestit. Cred că la fiecare dintre ele a fost câte un episod interesant, fascinant, emoționant și poate chiar hazliu. Am dat mana în satul olimpic la Albertville cu Al Gore, sau în 2002, la Salt Lake City, la Festivitatea de Deschidere în tribuna de onoare a sportivilor a venit George Bush Jr. Pe Prințul Albert de Monaco l-am întâlnit la Lillehammer, în Satul Olimpic, el fiind și bobeur în aceea perioadă pentru Principatul Monaco...

- Aveți sportivi antrenați de dvs în competitia de la Pyeongchang? - Nu merg în Coreea de Sud ca și antrenor pentru că sportivă mea, Julia Sauter, campioana României, pe care o antrenez în Germania, a fost accidentată în vară și nu a putut participa în septembrie la concursul de calificare olimpică. Din lipsa de fonduri, pregătirea ei a suferit foarte mult. Toată activitatea sportivă și competițiile la care am participat, inclusiv Campionatele Europene și Campionatele Mondiale de Juniori le-am făcut din venituri proprii.

