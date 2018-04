Un proces SCANDALOS dintre două vedete a ajuns la FINAL! Una dintre ele urmează să primească o sumă URIAȘĂ. News Alert TABLOID

Cunoscuta cântăreață de muzică lăutărească Gabi Luncă s-a luptat în instanță mai bine de șase ani cu Loredana Groza. Procesul dintre cele două vedete a ajuns acum la final, iar instanța a decis să-i dea dreptate absolută Loredanei.





Disputa dintre cele două mari cântăreţe a debutat în octombrie 2012, când Gabi Luncă (79 de ani) a apelat la ajutorul judecătorilor, pentru a i se face dreptate. Interpreta a susţinut că Loredana (47 de ani) i-ar fi preluat o piesă şi a inclus-o pe materialul ei discografic “Agurida”, lansat în anul 2001.

Este vorba despre melodia “Cip-Cirip”, pe care vedeta Pro TV ar fi înregistrat-o sub numele de “Într-o zi la poarta mea”. Solista de muzică lăutărească a menţionat, la acea vreme, că jurata de la “Vocea României” (PRO TV) nu i-ar fi cerut acordul, măcar telefonic, în condiţiile în care această piesă este în repertoriul ei încă din anii tinereţii, informează Click.ro.

Însă decizia instanței este una definitivă, iar cântăreața Gabi Luncă este cea care trebuie să-i achite Loredanei atât cheltuielile de judecată din instanța de fond, cât și cele din recurs. Suma totală pe care va trebui să o scoată din buzunar Gabi Luncă este de 102.000 lei, adică 22.000 de euro.

„Nu am comentat niciodata public pe parcursul procesului decizia doamnei Gabi Lunca de a mă da in judecată, deși am fost foarte surprinsă de acțiunea ei, cu atât mai mult cu cât s-a întâmplat la mai bine de 10 ani după ce am imprimat această piesă pe albumul "Agurida", care a reprezentat la acea vreme omagiul meu pentru folclorul românesc și bogăția lui spirituală extraordinară. Am un mare respect pentru munca fiecarui artist din orice domeniu, cum am un respect și o dragoste imensă pentru folclor. Mi-am dorit mereu sa-l aduc în actualitate, să îl reinterpretez pentru generațiile noi. Și am făcut asta într-o perioadă în care lumea uitase de aceasta muzică. Era considerată desuetă și marginalizată. Folclorul reprezintă însă identitatea si rădăcinile noastre și-l cânt cu o mare bucurie în fața publicului de toate vârstele. De aceea, mi-a fost foarte greu să înțeleg rațiunea acestui proces, cu atât mai mult cu cât am toată admirația pentru ceea ce reprezintă doamna Gabi Luncă în muzica folclorică românească. Însă demersul legal al domniei sale a fost nedrept și incorect.

În timpul procesului, în instanță au venit specialiști care au vorbit despre originile acestei piese și despre dreptul de a fi folosită. Noi ca artiști vorbim pentru public prin emoțiile spectacolelor noastre”, a spus Loredana, conform România Tv.

