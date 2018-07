KOVESI A BENEFICIAT DE O LOCUINȚĂ DE SERVICIU DE 200 MP, deși avea un apartament proprietate personală. Dezvăluirile Sorinei Matei.

Kovesi a beneficiat de o locuință de serviciu de peste 200 mp, deși avea un apartament proprietate personală, a dezvăluit jurnalista B1 TV Sorina Matei. Mai mult, Kovesi a jonglat printre legi date cu dedicație și apartamente de-a lungul a 12 ani.





După cum susține jurnalista Sorina Matei, situația locativă a Laurei Codruța Kovesi se prezintă astfel:

1. LOCUINŢĂ DE SERVICIU de la stat (etapa Parchet General), str Racotă, sector 1, dată pe 6 decembrie 2006, prin HG, uitată a fi dată înapoi: 110,75 mp+ terenul aferent: 45,35 mp

2. LOCUINŢĂ PROPRIETATE PERSONALĂ, sectorul 5, începând 11 septembrie 2007: 54,74 mp

3. LOCUINŢĂ DE SERVICIU de la stat, (etapa DNA), zona Eminescu, sector 2, "atribuită" din cer, la doar 8 zile după "derogare": apartamente care ajung şi până la 227 mp

Etapa I:Parchetul General (casa LOCUINȚĂ DE SERVICIU din Racotă)

1.După emisiunea de azi am descoperit cu totii hotărârea de guvern prin care domnul Tăriceanu in Decembrie 2006, ca premier al României, la inițiativa Monicăi Macovei, a transferat ca LOCUINȚĂ DE SERVICIU imobilul de 110 mp din strada Nicolae Racota sector 1 din proprietatea RAAPPS in cea a ministerului Public pentru procurorul general al României. Adică doamna Kovesi. In nota de fundamentare a hotărârii scrie ca “ Ministerul Public nu deținea la acea data imobile cu destinația LOCUINȚE DE SERVICIU”, baza legală a notei de fundamentare se referă TOT LA LOCUINŢELE DE SERVICIU. Şi aceasta a fost prima LOCUINȚĂ DE SERVICIU atribuita ministerului public pentru procurorii ministerului public. 2. La data 11 Septembrie 2007, după 9 luni, Kovesi și-a cumpărat o locuința proprietate personala in București, in sectorul 5, conform propriei declarații de avere. 3. Ordonanța 27/2006 art 22 în vigoare încă din 1 aprilie 2006 spunea si la acea dată că procurorii și judecatorii au dreptul la LOCUINȚĂ DE SERVICIU DOAR DACĂ NU AU locuința proprietate personala in București sau dacă nu li s-a atribuit una de către primărie. Iar Tariceanu tocmai asta dăduse: LOCUINȚĂ DE SERVICIU. Pentru că la acel moment, când i s-a adresat lui Tăriceanu, prin adresa r.604/C/17.11.2006, madam Kovesi nu avea locuinţă în Bucureşti şi deci putea beneficia de O LOCUINȚĂ DE SERVICIU.

LOCUINȚA DE SERVICIU in București nu poate fi atribuita procurorilor și judecatorilor, aşa cum ştie foarte bine toată magistratura, decât dacă acestia nu au casa proprietate personala in București.

Şi ce să vedeţi- după 9 luni de la atribuirea din 14 Decembrie 2006, de către Tăriceanu a LOCUINŢEI DE SERVICIU special pentru PROCURORUL GENERAL, chiar si pe toată durata mandatului, doamna Kovesi şi-a luat casă. Deci NU mai putea beneficia de LOCUINȚĂ DE SERVICIU. Că nu mai era legal.

Ca atare, din 11 Septembrie 2007 (potrivit propriilor declaratii de avere din perioada 2007-2018), de când doamna Kovesi și-a luat casa in București și pana pe 2 Octombrie 2012 cel puțin, când și-a terminat mandatul, NU mai avea dreptul la LOCUINȚĂ DE SERVICIU potrivit Ordonanței dar totuși ea și-a păstrat casa de la stat LOCUINȚĂ DE SERVICIU dată de Tariceanu, cu titlul bineinteles de LOCUINȚĂ DE SERVICIU, desi nu mai avea dreptul legal sa stea in ea și trebuia sa o dea înapoi.

La toate aceste întrebări trebuie sa răspundă Parchetul General care are o solicitare legală in acest sens de 9 zile.

Saga caselor de la stat pentru Kovesi, cea cu LOCUINŢĂ PERSONALĂ în Bucureşti,

Etapa a 2-a: DNA (casa LOCUNŢĂ DE SERVICIU din Eminescu)

Situaţia cu locuinţele de la stat pentru doamna Kovesi implică două etape.

- Etapa Parchetul General ( primele întrebări pe care le-am publicat mai devreme, întrebări la care PG nu a dat până acum niciun răspuns, apartamentul de pe Racotă)

- Si etapa DNA, apartamentul din zona Eminescu.

Dânsa având, culmea, din 2007 apartament proprietate personală în sectorul 5.

Pentru că în ciuda faptului că doamna Kovesi din 11 Septembrie 2007 deţine casă proprietate personală în Bucureşti, în sectorul 5, conform propriilor declaratii de avere din perioada 2007-2018, şi OUG 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justitiei spune clar la art 22 că “judecătorii, PROCURORII și personalul asimilat acestora, precum și magistrații-asistenți AU DREPTUL LA ATRIBUIREA UNEI LOCUINŢE DE SERVICIU DACĂ, în localitatea unde își desfășoară activitatea, aceștia, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor NU BENEFICIAZĂ DE LOCUINŢĂ PROPRIETATE PESONALĂ ori nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale”, am făcut solicitare şi la DNA.

Pentru că doamna Kovesi si când a ajuns la DNA s-a mutat în A DOUA CASĂ DE LA STAT, o locuinţă de pe Eminescu, dupa ce statuse ÎN PRIMA DE LA STAT - cea de pe Racotă, când era Procuror General, având totusi aceeasi casă în Bucureşti proprietate personală în sector 5.

Ca atare, în aceeaşi zi, 11 Iulie 2018, am solicitat oficial si DNA, nu numai Parchetului General sa spuna, să indice BAZA LEGALĂ în care doamna Kovesi a stat în casă de la stat, a doua, când avea casă în Bucureşti, am cerut si perioada, sumele decontate, si dacă mai beneficiază practic si după ce a plecat de la şefia DNA şi de a 2-a casă de la stat.

Astăzi, după 9 zile, DNA îmi răspunde EVITÂND INTENŢIONAT SĂ INDICE LA CERERE EXPRESĂ BAZA LEGALĂ în care doamna Kovesi, ca procuror şef al DNA, cu casă în Bucureşti, a stat la DNA în casă locuinţă de serviciu.

