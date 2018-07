Diversiunea „Kovesi – prezidențiabil”. Editorial de Horia Alexandrescu

În urmă cu o lună și ceva, mai exact la 7 iunie, notam următoarele în editorialul titrat „De ce nu demisionează Kovesi”, din Evenimentul zilei. „… nu mă îndoiesc că președintele va respecta decizia Curții Constituționale, drept care doamna Kovesi va pleca de la DNA dar, fiind scoasă cumva basma curată, va fi pusă la adăpost...”





Explicam atunci că soluția aleasă de Iohannis nu putea fi decât aceeași ca în cazul generalului Coldea și că, în acest fel, se va marca, în fine, scoaterea din jocul de-a justiția a celor care au născocit și patronat așa-numitul binom, inventând și semnând apoi ei înșiși diabolicele protocoale secrete. Și mai adăugam că “…precipitarea cu care Laura Codruța Kovesi a anunțat săptămâna trecută că nu demisionează era destinată nu procurorilor din subordinea ei, nici Curții Constituționale, ci direct și exclusiv președintelui Klaus Iohannis, în brațele căruia șefa DNA a aruncat, de fapt, pisica moartă!”

Astăzi, când prognozele mele sunt confirmate și avem deja primele consecințe ale decretului de revocare asumat de șeful statului, apar tot felul de estimări privind cine și ce a avut de câștigat sau de pierdut din acest moment crucial al istoriei noastre post-decembriste. Iar câștigul cel mai mare și mai important aparține, după părerea mea, democrației românești, scăpată cu greu de povara binomului malefic care a controlat din umbră, atâția ani, nu doar dosarele de la DNA și independența justiției, ci și scena politică, mediul de afaceri și, de fapt, întreaga noastră viață!

Înțelegem acum și de ce președintele Iohannis – prelungind ridicol povestea cu cititul - a tot așteptat ca Laura Codruța Kovesi să accepte că trebuie să urmeze exemplul lui Coldea și să demisioneze. Iar că se trezește azi atacat de unii dintre cei pe care-i considera susținătorii săi ar trebui nu să-l îngrijoreze, ci să-l bucure de-a dreptul, pentru că aceştia doar îi mimau fidelitatea, făcând în realitate jocul care-l ducea la pierzanie! Abia acum poate pricepe șeful statului de ce îl sfătuia Dacian Cioloș să ignore Curtea Constituțională și chiar să împingă țara la alegeri anticipate, acum realizează și capcana care i s-a întins în tentativa de a-l debarca pe judecătorul Lăzăroiu, acum poate desluşi calculul făcut de procurorul general cu prelungirea mandatului lui Horodniceanu, cum cred că trebuie să-și amintească și cine l-a sfătuit să arunce pe piață nefericita declarație privind “înțelegerile secrete cu evrei”, preluată apoi, prostește, de Ludovic Orban, în calitatea sa de …simplu cetățean!

În fine, a sosit vremea ca președintele Iohannis să constate și că USR-ul, pe care-l ținea aproape, a rămas, de fapt, fidel șefului său… tehnocrat (sub care Barna a funcționat ca secretar de stat și ca locotenent al lui Ghinea), dar i-a şi propus Codruței Kovesi, de ceva vreme, să-l concureze, în viitoarea cursă pentru Cotroceni! Una peste alta, e clipa adevărului, când măștile cad, generând un cutremur în sânul așa-zisei drepte care, deși dovedit incapabilă să strângă rândurile, se fărâmițează și mai abitir.

Povestea cu Kovesi prezidențiabil mi se pare însă diversiunea cea mai mare, lansată (și) public de Dan Barna, care nu se aștepta ca discreta sa propunere, făcută doamnei Kovesi când era încă șefă la DNA, să fie demascată chiar de consilierul lui… Ludovic Orban. Propunere refuzată însă și atunci, ca și acum, de cea care a anunțat inclusiv după demitere că va rămâne procuror. I-aș aminti domnului Barna că LCK a declarat, încă de acum trei ani, următoarele: ”Văd că sunt foarte multe speculaţii în spaţiul public despre ceea ce voi face, despre ceea ce nu voi face. Vă asigur că sunt singura care decid acest lucru şi ceea ce pot să vă asigur (...) este că nu am să intru în politică şi nu am să candidez nici pentru Preşedinte şi nici pentru altă funcţie, ci am să-mi continui activitatea în sistemul judiciar", a menţionat procurorul şef al DNA, la 25 septembrie 2015!

