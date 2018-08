Jurnalistul italian de stânga, Enrico Nascimbeni, înjunghiat la Milano

Jurnalistul Enrico Nascimbeni, militant de stânga, antirasist şi anti-homofob a fost agresat în faţa casei sale de două persoane care l-au înjunghiat în braţ. În opinia sa, crede că cei doi erau fascişti.





S-a întâmplat miercuri seara, la Milano, când activistul (jurnalist, scriitor, cantautor), după cum povesteşte el însuşi într-o postare pe Facebook, s-a trezit cu două persoane în faţă: ''Foarte repede, unul din cei doi fascişti m-a agresat exact când să intru în casă şi m-a înjunghiat. Lovitura era îndreptată spre faţă, dar graţie unei reacţii instinctive, am parat-o cu un braţ''.

Apoi, adaugă: ''Au luat-o la fugă strigându-mi *comunist murdar de rahat*. M-am închis în casă. M-am îngrijit puţin şi am chemat Carabinierii (care au venit foarte mulţi) dar a sosit şi o ambulanţă. O paramedică mi-a dat primul ajutor, pansându-mă şi apoi am mers cu carabinierii la sediul lor şi am rămas acolo multe ore''.

Nascimbeni este directorul revistei online al comunităţii Saman şi după cum s-a aflat, ar fi primit recent diferite ameninţări via e-mail şi pe contul de socializare. Cei doi agresori au fugit, iar forţele de ordine, încă nu i-au identificat. ''Nu mă aşteptam la o treabă ca asta. O violenţă împotriva unui jurnalist, scriitor şi cantautor, pentru ideile sale. Am fost foarte speriat, nu vă spun, era s-o păţesc rău, dar până la urmă iată-mă încă viu'', încheie el în comentariul de pe Facebook.

Federația Națională a presei italiene și Associazione Lombarda dei Giornalisti îşi exprimă regretul totodată şi solidaritatea față de jurnalistul Enrico Nascimbeni care a afost atacat în faţa casei de doi indivizi înarmaţi.

