Iohannis râde de stenogramele Antenei 3. Mesaj pentru Dăncilă: „În Israel a vorbit doar pentru Guvern, nu pentru România”

Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat la Bacău societatea comercială Aerostar SA şi la finalul vizitei a comentat subiectul stenogramelor cu premierul Viorica Dăncilă, difuzat miercuri la Antena 3. Amintim că jurnaliştii Trustului Intact au tratat pe larg subiectul unor stenograme în care Klaus Iohannis ar fi rugat-o pe Viorica Dăncilă să vină la Cotroceni pentru a discuta despre situaţia tensionată dintre Guvern şi BNR. Jurnaliştii Antenei 3 au redat un dialog între cei doi demnitari, fără a dispune însă de vreo înregistrare care să ateste veridicitatea informaţiilor prezentate.





Iohannis a comentat și vizita lui Dragnea în Israel „Stiti, aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel, are cateva ciudatenii. Una din ele este ca nu au venit la discutii, nu a plecat doamna prim-ministru cu niciun fel de mandat, deci a vorbit strict in numele Guvernului si nu pentru Romania. Insa nu acest lucru m-a ingrjorat, ci secretomania in care s-a organizat aceasta plecare. N-am mai pomenit ca un premier al Romaniei sa plece intr-o vizita externa si sa anunte seara tarziu, fara sa se stie ce face acolo. Asa, in vizita turistica, sigur, poate sa plece oricine, oricand, dar daca pleaca persoana care conduce Guvernul ar trebui sa se stie mai mult. In ce priveste vizita presedintelui Camerei Deputatilor, mai mare secret. S-a aflat doar dupa ce a ajuns. Nu stiu care sunt dedesubturile acestei abordari, cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evreii, dar sper ca dupa revenire sa aiba bunul-simt sa explice romanilor ce au facut acolo.

(...) Discuţii telefonice au fost. Am urmărit cu amuzament acele așa-zise stenograme, care sunt mai degrabă ceea şi-ar fi dorit cei din PSD să audă decât ceea ce s-a discutat”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele României s-a referit și la întâlnirea cu Dăncilă. „Mâine mă vizitează doamna Dăncilă și sper ca într-un viitor foarte apropiat să se înțeleagă cele două părți, pentru că nu este normal să apară aceste abordări contondente între două entități”, a adăugat Iohannis.

Cu ocazia vizitei la Bacău, șeful statului a participat şi la dezbaterea „Viziunea tinerilor pentru viitorul României”.

