Revocarea Codruţei Kovesi. Iohannis şi SEMNALUL DE LA BRUXELLES. Pregătiri pentru o CONDUCERE NOUĂ LA DNA? News alert

Eurodeputatul PSD Răzvan Popa consideră că președintele României nu mai trebuie să tragă de timp în privința aplicării deciziei Curții Constituționale a României, cu privire la revocarea procurorului șef al DNA. Răzvan Popa atrage atenția că au trecut mai bine de 25 de zile de când a fost publicată motivarea deciziei amintite, dar Președintele nu și-a clarificat încă poziția.





”Atitudinea președintelui nu poate fi acceptată. Am înțeles că are nevoie de timp pentru a citi motivarea, dar deja am intrat în zodia tragerilor de timp. Nu poate fi tolerabil un astfel de joc legat de deciziile Curții Constituționale. Președintele, ca orice altă autoritate publică din această țară, trebuie să respecte deciziile Curții.

Tot discutăm despre principiile statului de drept, dar nu există stat de drept fără respectarea legii sale fundamentale – Constituția.

Au existat momente în trecut când deciziile CCR au fost comentate. Nu a existat niciun moment însă în care acestea să nu fie respectate. Ar fi greșit pentru România ca o astfel de abordare să vină chiar de la președintele României” a spus Răzvan Popa.

Răzvan Popa este la primul mandat de europarlamentar. Între 2012 și 2014 a fost viceprimar al orașului Brașov, iar înainte de a intra în politică a fost jurnalist.

