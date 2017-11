IMPOZITE mai MARI, în 2018, la CONSTANȚA, pentru PROPRIETARII de IMOBILE nerezidențiale

Taxele si impozitele locale nu vor suferi modificări majore, in 2018, la Constanța. Exceptie fac persoanele fizice care detin imobile cu destinatie nerezidentială. Acestea vor fi nevoite să plăteasca taxe mai mari, apropiate de cele percepute persoanelor juridice.





Primarul Constanței, Decebal Făgădău, a anunțat că în proiectul privind taxele şi impozitele locale de anul viitor este prevăzută o majorare la nivelul persoanelor fizice care deţin imobile cu destinaţie nerezidenţială. De exemplu, o persoană fizică ce deţine un hotel plăteşte, acum, un impozit de 3.500 de lei, iar o persoană juridică ce are un hotel de acelaşi tip achită un impozit de 35.000 de lei. Iar în cazul hotelurilor mari, cum sunt la Constanța, o persoană fizică plăteşte 35.000de lei, iar persoana juridică plăteşte 235.000 de lei. “Diferenţele acestea date doar din forma de deţinere, persoană fizică sau persoană juridică, au un impact asupra mediului concurenţia. Iar de anul acesta în loc să mergem cu o cotă de 0,25%, mergem cu o cotă de 1,3%. Adică foarte apropiată de cota pe care o au persoanele juridice”, a explicat primarul Constanței, Decebal Făgădău, într-o conferință de presă, la finalul ședinței Consiliului Local Municipal.

Edilul Constanței a ținut să precizeze că operatorii economici şi Consiliul Concurenţei “susţin egalizarea cotelor de impozitare astfel încât forma de deţinere să nu reprezinte un criteriu discriminatoriu sau anticoncurenţial”. In rest, constănțenii și firmele din oras nu ar trebui să isi facă prea multe griji in privința taxelor și impozitelor locale, susține Făgădău. “Din punctul de vedere al operatorilor economici, nicio schimbare. Din punct de vedere al persoanelor fizice, doar o uşoară ajustare, de la 0,08 la 0,1, la nivelul Bucureştiului, Clujului, celorlalte oraşe mari. Asta nu înseamnă mai mult de 10-15 lei pentru plata impozitelor locale la persoanele fizice, pe an”, a afirmat edilul. Primarul Constantei a recunoscut insa ca taxa de habitat va fi mai scumpa de anul viitor, 7 lei/ persoană/lună. Proiectul legat de taxele şi impozitele locale poate fi consultat pe site-ul primăriei Constanța. Marți după amiază, la sediul primăriei, are loc o dezbatere pe subiectul taxelor și impozitelor locale pentru 2018.

